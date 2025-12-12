«No los queremos aquí»: Grecia Quiroz acusa a elementos del «Plan Michoacán» de presuntas extorsiones a ciudadanos

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, rechazó presuntos intentos de abuso de autoridad por parte de los elementos de seguridad desplegados en el estado como parte del «Plan Michoacán».

En una declaración pública, la alcaldesa aseguró que ha mantenido comunicación con el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, a quien le habría hecho saber de presuntas extorsiones.

«Si estas corporaciones vienen, lejos de apoyar (…) a extorsionar o espantar a los ciudadanos, realmente no queremos que estén aquí», declaró Quiroz.

De acuerdo con medios de comunicación locales, las declaraciones de la alcaldesa ocurren después de las recientes denuncias ciudadanas sobre presuntas extorsiones por parte de agentes estatales y municipales.

«La intención de que ellos estén en Uruapan, en las entradas y salidas, es para brindarles seguridad y un apoyo a los ciudadanos, entonces, yo estoy muy al pendiente de ello. Ha habido denuncias directamente hacia mi persona en cuanto a que los ciudadanos me han hablado, he corroborado la información», agregó.

Mencionó también que aunque algunas de ellas no son verdaderas, otras, en cambio, sí lo son, pero Grecia Quiroz solicitó a los denunciantes presentar las pruebas donde los elementos solicitan una compensación económica.

«Las que han sido verídicas, han sido demandadas y se les ha dado respuesta (…) si hay un abuso de autoridad, van a ser dados de baja».

Finalmente, destacó que todos los equipos de seguridad estaban conscientes del rechazo ante este delito.

La implementación del «Plan Michoacán» ocurre a raíz del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, «El del Sombrero» —asesinado a balazos durante el Festival de las velas el 1 de noviembre—, quien en vida solicitó en reiteradas ocasiones un refuerzo en esta área debido al incremento de actos violentos derivados por la presencia de distintos grupos criminales.

