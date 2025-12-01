«No estamos en ninguna de las circunstancias que planteó»: Sheinbaum responde a AMLO tras sugerir su regreso a las calles

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que le dio gusto ver el video del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, donde presentó su libro desde la finca «La Chingada».

En su conferencia matutina, la prensa le preguntó sobre el planteamiento de López Obrador sobre su regreso a las calles para la defensa de la soberanía, de la democracia y en caso de un golpe de Estado a su gobierno.

«Agradezco sus palabras, obviamente, y bueno, afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó y el pueblo de México está con el proyecto», señaló.

Sheinbaum señaló que el expresidente presentó su libro en las fechas que ella ya lo había anticipado hace unas semanas, cuando dijo que «un pajarito» le adelantó la noticia.

«Nos dio mucho gusto verlo con su libro, además, ya ven que aquí dijimos que iba a estar, que nos habían dicho que iba a estar a principios de diciembre. Entonces, pues se cumplió. Presentó el libro que entiendo que ya está en librerías», señaló.

Después, la mandataria explicó el contenido del libro «Grandeza» y afirmó que se trata de las grandes civilizaciones de nuestro territorio e hizo un llamado a leer el texto.

«El pueblo está unido, fuerte y el movimiento va avanzando y eso es lo que nos da la fuerza. Nos dio gusto ver al presidente López Obrador en este video reflexivo y habrá que leer el libro», apuntó.

