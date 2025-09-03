No es verdad que tenga miedo a cárteles del narco: Sheinbaum responde a Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a los dichos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el sentido de que tiene miedo por el envío de tropas de EE.UU. a nuestro país para combatir a los cárteles del narcotráfico.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que respeta al presidente Trump y que existe una buena relación con EE.UU., pero que no es verdad lo que dice en el sentido de que tiene miedo a enfrentar a los cárteles del narco.

“Hay una buena relación. Hoy va a haber una muy buena reunión con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y nos quedamos con lo que va a hacer el día de hoy, no voy a entrar en el debate”, argumentó.

Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que él lo menciona, respetamos mucho la relación entre México y Estados Unidos, al presidente Trump, no es verdad esta afirmación que hace”, dijo.

“Nos quedamos con la buena relación (con Estados Unidos), le agradezco la buena mención que hizo de mi persona, pero lo importante aquí es que hemos logrado entendimiento con EE.UU., que no ha sido fácil, en muchos temas”, agregó.

¿Qué dijo Trump sobre la presidenta Sheinbaum?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a halagar a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, pero reiteró que México está dominado por los cárteles del narcotráfico.

Lo anterior fue detallado en una entrevista otorgada por Trump al medio Daily Caller, publicada previo a la visita del secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, a México.

“Me cae muy bien la presidenta (Sheinbaum). Creo que es una mujer estupenda, de hecho es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante y hermosa”, indicó.

“Pero México está gobernado por los cárteles. Está gobernado por los cárteles”, lanzó.

El mandatario estadounidense reveló que le ha ofrecido a Sheinbaum el envío del Ejército de EE.UU. para combatir a los cárteles del narcotráfico, pero que ha rechazado esta propuesta.

“Ella no quiere que lo hagamos (…) porque tiene miedo”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital