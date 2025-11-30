«No es una simulación, estoy jubilado»: López Obrador afirma que él ya no gobierna en México y revela que ha viajado a la CDMX

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este domingo en un video publicado en redes sociales para hacer la presentación de su libro “Grandeza”.

En su mensaje, el exmandatario dijo que desde el 1 de octubre ha estado en su finca de «La Chingada» y afirmó que desde entonces se ha alejado de la «práctica política».

«Decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la práctica política, no es una simulación, estoy jubilado», aseguró.

López Obrador compartió su rutina en la finca: se levanta temprano, camina, se baña, desayuna y se sienta a escribir.

El expresidente también dijo que ha visitado la Ciudad de México cerca de cinco veces, pero lo ha hecho de «manera discreta para evitar los escándalos».

Además, señaló que prefiere no presentar su libro ante alguna plaza pública para darle su lugar a Sheinbaum.

«Me gustaría mucho, pero, ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien», comentó.

Con su texto, López Obrador afirmó que busca reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo; “México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo”, escribió.

Además, anticipó que el próximo año publicará otro libro que será titulado «Gloria».

Con información de López-Dóriga Digital