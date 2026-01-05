«No creo que ellos lo tomen muy en serio»: Sheinbaum descarta una invasión de EU a México tras amagos de Trump

EFE.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este lunes una «invasión» de Estados Unidos a territorio mexicano, pese a la amenaza que ha hecho el republicano tras el ataque a Venezuela.

La mandataria reiteró que en las cerca de 14 llamadas que ha sostenido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le ha insistido en el ingreso de militares de su país a México, pero ella lo ha rechazado.

“Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al referirse a planteamientos realizados desde Estados Unidos.

Sheinbaum afirmó que no tiene temor de una invasión porque su administración ha mantenido contacto con Estados Unidos y se mantiene un trabajo en conjunto.

«Si no hubiera comunicación de ningún tipo, si no tuviéramos colaboración, si no hubiera señalado —Marco—Rubio, el presidente Trump, a la buena relación que tenemos y a la coordinación, entonces sí estaríamos preocupados«, agregó.

La presidenta evadió contestar a la pregunta sobre la declaración de Trump, en la que afirma que Sheinbaum tiene miedo del control que los cárteles mantienen en México; «son formas de hablar del presidente Trump», se limitó a señalar.

Asimismo, indicó que «por ahora» no tiene contemplado una llamada con Trump y reiteró que «hay colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, sin subordinación»

Con información de Latin Us