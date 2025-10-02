“No cometieron ningún delito”: Sheinbaum exige a Israel la repatriación inmediata de mexicanos interceptados en la flotilla Sumud

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este jueves a Israel la entrega de los seis mexicanos detenidos tras la intercepción de la flotilla Global Sumud en el Mediterráneo durante su viaje hacia Gaza.

La mandataria señaló que los connacionales se encuentran actualmente en el puerto de Asdod, en Israel, pero hasta el momento no ha podido ingresar el apoyo consular.

De acuerdo con Sheinbaum, el gobierno de Israel afirma que llevarán a los mexicanos a un centro de detención, por lo que exigió su repatriación.

«Estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos, todos, pero en particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata porque no cometieron ningún delito», señaló.

La presidenta insistió en que la ayuda humanitaria debe llegar a Gaza y señaló que su gobierno apoyará a los seis mexicanos detenidos: Sol González Eguía, Arlin Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz-Gaitán.

Además, explicó que este miércoles se enviaron dos notas diplomáticas para exigir a Israel la liberación de los connacionales.

«No tienen porque están detenidos, no tienen, no han cometido ningún delito y que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación, exigir que llegue la ayuda humanitaria y que se detenga este acoso en contra de Gaza», añadió.

Con informaciòn de Latinus