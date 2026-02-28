Mundial en México: alertan riesgo de trata infantil ante llegada la masiva de turistas

Organizaciones internacionales han documentado que los llamados megaeventos deportivos elevan el riesgo de explotación sexual debido a la llegada masiva de turistas, en su mayoría hombres que viajan en grupo. En experiencias previas, como los mundiales de Sudáfrica, Brasil y Rusia, se encendieron alertas por este fenómeno.

Karla tenía 12 años cuando fue captada por una red de trata que la explotó en varios estados del país. Hoy, a sus 33, advierte que el próximo Mundial de fútbol no sólo será una fiesta global, sino también un escenario propicio para que aumenten delitos como la trata y el abuso sexual infantil.

En México, las cifras oficiales reportan más de 3 mil menores víctimas de trata y abuso sexual en la última década, aunque especialistas advierten que existe un amplio subregistro. Desde el Senado se estima que el número real podría ser mucho mayor, lo que incrementa la preocupación ante la llegada de millones de visitantes.

A poco más de 100 días del Mundial, persisten rezagos institucionales y legislativos en materia de protección a la infancia. Aunque hay esfuerzos de capacitación en el sector hotelero, activistas y sobrevivientes como Karla insisten en que sin acciones contundentes y coordinación efectiva, el riesgo para niñas, niños y adolescentes seguirá latente.

Con información de Latin Us