Morena respeta que PAN presida Cámara de Diputados, pero intervendrá en elección del presidente

Morena respeta que debe ser el PAN el que presida la Cámara de Diputados, pero intervendrá en su elección del presidente de la Mesa Directiva.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, reconoció al blanquiazul como la segunda fuerza dentro de la Cámara Baja.

Señaló que el PAN ya tiene propuestas para la Presidencia de la Mesa Directiva, si bien Morena instalará el diálogo para evitar una crisis política o constitucional.

La persona que encabece, que se proponga, es lo que estamos revisando”, dijo ante medios de comunicación.

En este sentido, el PAN buscará que sea Kenia López Rabadán la nueva presidenta.

Monreal adelantó que la persona que encabece a la Cámara de Diputados debe contar con tres requisitos:

institucionalidad

respeto

conducción plural

Se espera que este domingo a las 17:00 h se realice la sesión en la que se decida a la nueva Mesa Directiva de San Lázaro.

