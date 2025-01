Ministros no conservamos privilegios, recorte al Poder Judicial sí afecta derechos de trabajadores: Javier Laynez

El ministro Javier Laynez Potisek dejó en claro que sí hay una afectación a los salarios y prestaciones de la base trabajadora del Poder Judicial con la disminución de más de 13 mil millones de pesos en el presupuesto de dicho sector para este 2025.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Laynez Potisek respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace unos días acusó a ministros de la Corte de obstaculizar la elección judicial y de conservar sus privilegios para afectar a los trabajadores del sector.

Ojalá que los asesores de la señora presidenta y le expliquen con la verdad. No estamos conservando ningún privilegio y sí afectando hacia abajo”, dijo.

“Es que simplemente la disminución de los tabuladores pues es una cascada, se entiende que vaya la disminución, y que impacte no solamente a ministras o ministros y consejeros o consejeras”, puntualizó.

El ministro de la Corte detalló que la semana pasada se le hizo ver a la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, la necesidad de una ampliación presupuestal necesaria para el Poder Judicial para no afectar derechos de trabajadores.

“Este recorte no solo propiciaría una serie de cancelación de programas importantes, sino también una afectación a la nómina de estos órganos y por eso se hizo esta reunión para ver este tema de la reducción presupuestaria”, destacó.

Efectivamente el planteamiento es así: la necesidad de una ampliación presupuestaria para no afectar derechos de los trabajadores. Con un recorte de la magnitud que tuvo el Consejo no hay manera de no afectarlos”, afirmó.