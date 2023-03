Ministro Laynez se extralimitó al suspender Plan B de Reforma Electoral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Javier Laynez, se extralimitó al suspender el Plan B de Reforma Electoral.

El presidente López Obrador arremetió contra el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez. “Se extralimitó, se excedió. Se convierte, en los hechos, en el Poder Legislativo”, acusó. “Los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque ganan más que el presidente” pic.twitter.com/UrHqDwyiPV — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 27, 2023

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que la decisión de Laynez Potisek“no es un asunto jurídico, es un asunto político, yo diría mercantil”.

Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió, se convierte en los hechos en el Poder Legislativo porque la decisión que tomaron los diputados y senadores la anula, pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, explicó.

“Lo importante es saber por qué actúan así, la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político, yo diría mercantil, porque lo que no quieren, ni siquiera es que se declare Constitucional la ley electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo, en eso consiste ‘el INE no se toca’”, dijo.

El viernes pasado, el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez, puso una pausa a la aplicación del último paquete de reformas legales en materia electoral que propuso el presidente mexicano, después de que el propioInstituto Nacional Electoral (INE) interpusiera una controversia constitucional a su entrada en vigor.

La Presidencia de México informó el domingo que impugnará la suspensión otorgada por el ministro del Supremo mexicano en contra de las reformas electorales impulsadas por el presidente López Obrador

Para que en la oposición no se esté pensando que “ya se resolvió todo”, el presidente López Obrador va más allá y ya advirtió que hay un “Plan C” ante la Reforma Electoral: “No votar por el bloque conservador para que siga la Transformación” Más, en: https://t.co/SwDXnUSbbK pic.twitter.com/gxambxR3qj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 27, 2023

El mandatario mexicano dejó en claro que su Gobierno va a continuar con la vía legal para impugnar la decisión de la Corte, y dejó en claro que hay un Plan Cpara que avance la Reforma Electoral.

Ahora, hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 2018, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema de país, y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al Gobierno, de arriba para abajo como se limpian las escaleras”, indicó.

“¿Cuándo se había visto que rechazaran en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al Presidente? ¿Cuándo? Si todo era ‘sí señor, lo que usted diga’, el poder de los poderes era el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estaban sometidos, era el neoporfirismo. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública, qué bueno que está sucediendo y vamos a continuar”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital

