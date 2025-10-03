Migrantes centroamericanos se refugian en México ante extorsión y violencia en casa

Migrantes centroamericanos en la frontera sur de México denunciaron extorsiones y violencia en sus países de origen, por lo que insistieron en la necesidad de refugiarse en el país ante la imposibilidad de regresar a casa y la dificultad de llegar a Estados Unidos por el endurecimiento de la políticas por parte del gobierno del presidente, Donald Trump.

Es el caso de Steven Armando, de tan solo 20 años y originario de Guatemala, quien decidió salir de Guatemala, huyendo de la Mara Salvatrucha y Mara 18, quienes mataron primero a balazos a sus tíos y a sus primos porque su familia no logró juntar el dinero de la extorsión.

Ahora, es el único sobreviviente de su familia y teme volver a ese país

Ya no para nada. De primero, es lógico que tengo una muerte segura es lógico; segundo porque no tengo nada allá: porque me miran como un blanco fácil. Me ha obligado evitar que me maten y vivir aquí”, afirmó Armando a EFE.

Muchos de los migrantes se encuentran varados en la ciudad chiapaneca de Tapachula, la mayor ciudad de la frontera sur de México y que hasta hace poco ha sido punto clave de la crisis migratoria, de la que buscan salir para dejar atrás la persistente violencia.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dio a conocer este mes que el 61 por ciento de migrantes que ingresó de manera irregular a México en 2025 sufrió de violencia, amenazas e intimidación en su país de origen, porcentaje mayor al 53 % registrado el año anterior.