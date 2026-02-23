Miente La Presidenta

Por Redacción

A pesar de que esta mañana la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, junto con su gabinete de seguridad, afirmaron a las 7.30 am, que las carreteras del país estaban totalmente abiertas y transitables, decenas de viajeros que transitaban a estados como Jalisco están totalmente varados en el tramo Guadalajara-Puerto Vallarta,- y otros, entre ellos, muchos potosinos, no pudieron salir de la ciudad para regresar a tierras del potosí.

Tras los hechos que derivaron por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, Nemesio Oseguera “El Mencho”, miembros de esta organización convirtieron a la capital de Jalisco y a otros sitios en un auténtico campo de guerra. “Yo pensé que había visto todo en esta vida y no”, dijo uno de los afectados. Otro, manifestó: “Yo vivo a tres cuadras de una gasolinera que fue incendiada y escuché varias detonaciones de armas gruesas”, manifestó otro de los perjudicados.

Decenas de potosinos que por razones de trabajo se encontraban en la ciudad de Guadalajara, tuvieron que pernoctar durante todo el domingo para buscar regresar a su tierra este lunes, sin embargo, y guiados por las declaraciones de la Presidenta, en la “mañanera” todavía la autopista Guadalajara –San Luis se encontraba cerrada, y por la carretera libre aun quemaban camiones.

Muchos potosinos tuvieron que regresarse hacia Guadalajara manejando en sentido contrario y con el grave riesgo de accidentarse. En este contexto, todos los viajeros que pudimos contactar, señalaron que es inaudito que se le mienta al pueblo y se le ponga en riesgo inminente. Lo cierto es que este lunes, todavía a las 13.00 horas no había paso de Guadalajara a San Luis Potosí, lo que significa que el problema sigue.

Nos imaginamos que en los otros estados afectados ocurrió lo mismo, pero la verdad es que no se vale que nos mientan. Nada justifica que la mandataria nacional hubiese afirmado que las carreteras están transitables cuando la realidad es otra.

Lo más delicado es que las autoridades federales o estatales, brillan por su ausencia en las autopistas y carreteras libres. Y más grave aún que se mienta a la gente que se transporta por necesidades de trabajo u otras actividades. No dudamos que existan filtros o retenes de vigilancia o resguardo, pero lo único que vimos fueron camiones quemados, dijeron.