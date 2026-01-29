“México tiene a una líder maravillosa e inteligente” en Sheinbaum: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México tiene una “líder maravillosa e inteligente” en la mandataria Claudia Sheinbaum, con quien habló por teléfono la mañana del jueves 29 de enero de 2026.

Mediante un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense destacó que los temas de la conversación se encontraron en “la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio”.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países”, indicó.

“Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio”, puntualizó el republicano.

El mandatario estadounidense detalló que pronto hablará de nueva cuenta con Sheinbaum Pardo, e incluso anticipó reuniones en persona, aunque no detallo la fecha.

“Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países”, afirmó.

México tiene un líder maravilloso e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, agregó en publicación.

Sheinbaum Pardo y Trump conversaron por teléfono la mañanal jueves 29 de enero, en la que ambos abordaron temas comerciales y dar continuidad al trabajo conjunto entre sus respectivos equipos.

Se trata de la segunda conversación que sostienen ambos mandatarios en el último mes, luego de la amenaza del estadounidense de ataques a carteles mexicanos del narcotráfico y en el inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previsto para este año.

La gobernante mexicana añadió que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos.

“Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”, apuntó.

Sheinbaum también destacó que durante la conversación con el mandatario pudo saludar a la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Durante su conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria detalló que la llamada duró alrededor de unos 40 minutos y hablaron de varios temas, entre ellos, la seguridad.

“Los dos coincidimos que vamos muy bien”, apuntó la mandataria.

Con información de López-Dóriga Digital