“México siempre ha sido solidario”: Sheinbaum afirma que continúa el envío de ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que su gobierno continúa con el envío de ayuda humanitaria a Cuba sin confirmar si en estos traslados se llevará petróleo a la isla.

En su conferencia matutina, la mandataria volvió a señalar que su administración entrega petróleo a Cuba por dos vías, las de contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y como ayuda humanitaria.

«La ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa porque esa ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo, y son decisiones soberanas», declaró.

Dentro de esa ayuda humanitaria, agregó que México «determinará» si incluye el envío de crudo a partir de las solicitudes de las autoridades cubanas.

Sheinbaum también negó que ella haya confirmado que este tipo de cargamentos se hubieran suspendido en sus declaraciones por la publicación de Bloomberg en la que se reportaba el freno a un envío de petróleo a Cuba.

«Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido, eso fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico», comentó.

