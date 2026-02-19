México rebasa los 10 mil casos de sarampión

La Secretaría de Salud federal confirmó que México superó la barrera de los 10 mil casos de sarampión en el acumulado del actual brote (2025-2026).

En su comunicado diario correspondiente al martes 17 de febrero de 2026, la dependencia federal indicó que México acumuló 10 mil 83 casos por la enfermedad, además de 31 muertes.

Jalisco, es la entidad con el mayor número de casos de sarampión en lo que va de 2026, con un total de dos mil 153. La segunda entidad es Chiapas, con 326, y en tercer lugar se encuentra la Ciudad de México (CDMX), con 228 personas que dieron positivo.

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (mil 456 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (mil 221 casos) y el de 25 a 29 años (1,128 casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 54.84 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años , con tasas de 16.99 y 11.53 respectivamente.

Con respecto a las defunciones se han confirmado 31 acumuladas en el brote 2025-2026, distribuidas en ocho estados: Chihuahua 21, Jalisco 3 , Sonora 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1 , Ciudad de México 1 y Chiapas 1.

Con el virus presente en las 32 entidades federativas, el Gobierno de México ha declarado una fase de intensificación en la Estrategia Nacional de Vacunación para frenar la dispersión comunitaria.

Las autoridades federales han instado a la ciudadanía a no automedicarse ante la aparición de síntomas como fiebre alta, conjuntivitis, tos seca y el característico sarpullido que inicia en la cara y se extiende al cuerpo.

Se recomienda el uso de cubrebocas en personas con síntomas respiratorios para evitar la propagación del virus, el cual es altamente contagioso por vía aérea.

El titular de Salud, David Kershenobich, aseguró que el abasto de biológicos está garantizado para lo que resta del año, con el objetivo de controlar el brote antes del inicio de eventos masivos internacionales previstos para el verano.

Con información de López-Dóriga Digital