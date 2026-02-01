México mantendrá ayuda humanitaria a Cuba pese a presiones de EU, dice De la Fuente

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México mantendrá y propiciará la ayuda humanitaria “donde sea requerida”.

En su mensaje a la bancada de Morena resaltó que “es el mecanismo que nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que lo requieren: México hará siempre todo lo que esté a su alcance para que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite”.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere, y lo vamos a seguir ejerciendo, porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo”, subrayó.

De la fuente recordó que el gobierno de México “también lo ha demostrado ante algunos eventos naturales que han generado situaciones complejas en el territorio de nuestro país, la ayuda humanitaria siempre ha sido la primera instrucción de la presidenta, y los primeros en llegar”.

“Eso que nos ocurre en México y que nos ayuda, queremos que ocurra en todos lados. Así que por eso incluyo la ayuda humanitaria en este proceso”, explicó.

De la Fuente ratificó a “la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, como principios fundamentales de nuestro país, preceptos constitucionales.

“Ya decíamos la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación para el desarrollo, el respeto y la protección de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, añadió.

El canciller confió a diputados de Morena que su “instrucción general a mis colaboradoras y colaboradores en la Cancillería, en las embajadas, en los consulados, es: mantengan presentes nuestros principios constitucionales, no se salgan de esa línea, y verán cómo no se van a equivocar”.

“Nuestra Constitución nos permite, con toda claridad, en momentos difíciles, cuando hay que tomar decisiones que son muy sensibles, que no son fáciles, revisemos los principios constitucionales y ahí vamos a encontrar la respuesta”, destacó.

