México liberará más de 249 mil metros cúbicos de líquido a EU tras acuerdo sobre el Tratado de Aguas

Estados Unidos aceptó que México realice una primera liberación 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua el próximo lunes como parte del Tratado de Aguas de 1944.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se llegó a un convenio con el gobierno del presidente Donald Trump, el cual demuestra que México cumple conforme a la disponibilidad del líquido.

“Las acciones emprendidas durante el último año muestran que México cumple conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos, y continuará haciéndolo dentro del marco del Tratado y la cooperación binacional”, informó la SRE.

El tercero de los cinco puntos enlistados por la Cancillería menciona que la entrega del agua se efectuará el próximo lunes y que las negociaciones se espera finalizarlas el 31 de enero de 2026.

“México tiene la intención de liberar 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas esperadas para iniciar en la semana del 15 de diciembre. Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026”, detalla el comunicado.

En el comunicado se asegura que México y Estados Unidos trabajarán de manera coordinada, pero en caso de incumplimiento, cada nación puede “actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado”.

Con información de Latin Us