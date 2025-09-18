17.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

México espera que el T-MEC siga en 2026 pese a “difícil” revisión

By Agencias
68
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participa este miércoles en la inauguración de la exposición Alas de Talavera, en el Museo de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
spot_img
miércoles, septiembre 17, 2025

Marcelo Ebrard afirmó que la revisión del T-MEC será “difícil”, pero el acuerdo seguirá vigente después de 2026

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó este miércoles que la revisión del Tratado entre su país, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será un proceso “difícil, nada sencillo”, pero subrayó que el acuerdo continuará vigente después de 2026.

Ebrard explicó a medios que los tres países ya iniciaron consultas internas para evaluar el desempeño del pacto, de cara a la revisión programada en 2026.

“Hay que definir el primero de julio si sigue o no sigue (el tratado) en 2026. Sí va a seguir”, aseguró el funcionario.

México espera que el T-MEC siga en 2026 pese a "difícil" revisión - 095740998c5cd273d02e2f4da3b00d5609b0e255w-1024x683

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla con reporteros este miércoles, durante la inauguración de la exposición Alas de Talavera, en el Museo de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ebrard destacó que estas consultas recogerán opiniones de sectores productivos, sindicatos, academia y sociedad civil, con el fin de elaborar un documento base para la negociación.

“Es una buena señal, aunque yo sé que va a ser un proceso difícil, nada sencillo, pero ya estamos ahí, ya estamos en las consultas”, afirmó.

La Secretaría de Economía publicó esta mañana en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para recibir comentarios de cualquier persona interesada, que podrán enviarse por medios electrónicos o de manera física durante 60 días.

No obstante, Ebrard indicó que el plazo podría extenderse si hubiera gran participación.

“Por eso hay que preguntar, invitar y escuchar (…) Esa va a ser como el marco general de la negociación que va a haber. Para eso es la consulta, hay que tomarla en serio”, agregó.

La información recabada se sistematizará para presentarla a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y posteriormente al Senado, que deberá revisar y avalar la posición del país en la negociación.

México espera que el T-MEC siga en 2026 pese a "difícil" revisión - 7e36b507c2ecfa0427002c2c1900edd250205fe6w-1024x683
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participa este miércoles en la inauguración de la exposición Alas de Talavera, en el Museo de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

El secretario insistió en que la consulta ciudadana será clave para fijar la postura nacional.

“La consulta es para decir: ‘esta es la evaluación que tenemos los mexicanos de este tratado, esto queremos que se cambie y esto queremos que se ponga’. Para eso haces la evaluación y las recomendaciones”, afirmó.

Las consultas rumbo a la revisión del T-MEC en 2026 se dan en medio de tensiones arancelarias desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el poder el 20 de enero pasado, con gravámenes a sectores como el acero, aluminio y automotriz.

Con información de EFE.

Artículo anterior
REITERA LA DIP. MA. SARA ROCHA MEDINA COMPROMISO DE TRABAJAR CON ESFUERZO, EMPEÑO Y VOLUNTAD DESDE LA PRESIDENCIA DE LA DIRECTIVA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.