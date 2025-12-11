19.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

“México defiende la no intervención”: Sheinbaum evade hablar de María Corina Machado y respalda a Venezuela

By Agencias
106
Créditos: Captura de video
jueves, diciembre 11, 2025

La mandataria mexicana dijo que su gobierno apoya el diálogo para la resolución de conflictos y reiteró que se mantiene «sin comentarios» sobre la ganadora del Nobel de la Paz

La presidenta Claudia Sheinbaum evadió este jueves nuevamente hablar sobre María Corina Machado, la líder opositora venezolana que recientemente recibió el Nobel de la Paz. 

En el marco de las tensiones en la región del Caribe, la mandataria mexicana dijo en su conferencia matutina que su gobierno apoya el diálogo para la resolución de conflictos.

«La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios, y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos«, dijo ante la pregunta de la prensa.

Además, Sheinbaum expresó su respaldo a Venezuela al señalar que es partidaria de defender la decisión del pueblo sobre los gobiernos que eligen.

«—México defiende— la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos, su soberanía. Es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela, nuestra opinión siempre va a ser la misma, no intervención, utilizar el diálogo», añadió.

María Corina Machado apareció hace unas horas en Oslo, Noruega, en el marco de la recepción del Premio Nobel de la Paz. 

La líder opositora salió este jueves al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, saludó a sus seguidores ya de madrugada, visiblemente cansados pero sonriente y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

Con información de EFE

Artículo anterior
Trump lanza sitio para tramitar la Visa Dorada: ¿Cuánto cuesta y qué requisitos tiene?
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.