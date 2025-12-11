“México defiende la no intervención”: Sheinbaum evade hablar de María Corina Machado y respalda a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum evadió este jueves nuevamente hablar sobre María Corina Machado, la líder opositora venezolana que recientemente recibió el Nobel de la Paz.

En el marco de las tensiones en la región del Caribe, la mandataria mexicana dijo en su conferencia matutina que su gobierno apoya el diálogo para la resolución de conflictos.

«La última vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios, y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos«, dijo ante la pregunta de la prensa.

Además, Sheinbaum expresó su respaldo a Venezuela al señalar que es partidaria de defender la decisión del pueblo sobre los gobiernos que eligen.

«—México defiende— la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos, su soberanía. Es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela, nuestra opinión siempre va a ser la misma, no intervención, utilizar el diálogo», añadió.

María Corina Machado apareció hace unas horas en Oslo, Noruega, en el marco de la recepción del Premio Nobel de la Paz.

La líder opositora salió este jueves al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, saludó a sus seguidores ya de madrugada, visiblemente cansados pero sonriente y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

Con información de EFE