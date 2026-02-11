México cuenta con 23 millones de vacunas disponibles contra el sarampión

El Gobierno federal afirma que se tienen 23 millones de vacunas disponibles contra el sarampión, de ahí que se invite a la población a acudir por alguna dosis.

Para este 2026 se adquirieron 27.3 millones de vacunas contra el sarampión, de las cuales, 23 millones 361 mil están disponibles para su aplicación.

Asimismo se continuará con la adquisición de vacunas para proteger a la población.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

La Secretaría de Salud federal sostiene que quienes deben vacunarse contra el sarampión son:

Niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP.

Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.

Rezagados de 2 a 9 años.

Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

La vacuna contra el sarampión puede encontrarse en Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar del IMSS.

Actualmente, el Gobierno federal y los estados llevan a cabo campañas de vacunación masiva en centros comerciales, mercados, parques, escuelas y otros sitios públicos.

De acuerdo con la plataforma SIS-CENSIA, del 1 de enero al 6 de febrero se han aplicado 14 millones 297 mil 330 dosis de vacunas contra el sarampión.

