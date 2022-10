México comienza a recibir a cientos de migrantes venezolanos deportados por EUA

Cientos de migrantes venezolanos que cruzaron ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, en busca de asilo político, comenzaron a ser regresados a México bajo el nuevo programa binacional de migración segura, que obliga a México a recibir a personas migrantes a través del Título 42 por razones humanitarias.

Carlos Eduardo, es un venezolano que llegó a Ciudad Juárez con su esposa, lograron cruzar a Estados Unidos, pero fueron detenidos y en menos de 24 horas fue regresado a México.

“Cruce ayer a las cuatro de la tarde, luego me dijeron que había decretado el presidente Joe Biden que no podían ingresar más inmigrantes venezolanos, no sé porque lo diría, me siento muy triste”, dijo Carlos Eduardo Querales, migrante venezolano.