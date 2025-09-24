24.8 C
San Luis Potosí
PAÍS

México analiza medidas adicionales contra plaga del gusano barrenador, afirma Sheinbaum

By Agencias
Créditos: Cuartoscuro
miércoles, septiembre 24, 2025

La mandataria confió en que la frontera con Estados Unidos será reabierta en noviembre, como se tiene planeado, pese al brote detectado en Nuevo León

EFE.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que su gobierno está considerando tomar medidas adicionales para atender la plaga del gusano barrenador que ha frenado las exportaciones de ganado a Estados Unidos desde mayo pasado.

Cuestionada sobre el reciente brote que se registró en Nuevo León, la mandataria señaló que desde el momento en que se detectó, las autoridades tomaron las medidas adecuadas para evitar una propagación.

«Se están evaluando acciones adicionales por este caso. Fue un ejemplar que no pudo ser detectado porque tenía el inicio, entiendo, cerca del ariete que se le pone a los animales. No pudo ser detectado previo y en el transporte ocurrió ya la detección, se detectó de inmediato y se hicieron las medidas que normalmente se hacen en estos casos», precisó.

Durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana afirmó que tras el caso detectado se están tomando «acciones todavía mayores».

México es uno de los principales proveedores de ganado bovino en pie hacia Estados Unidos, con exportaciones que superan el millón de cabezas al año.

Hasta ahora, la industria ha calculado pérdidas por mil 300 millones de dólares, según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que ha informado de la interrupción del envío a Estados Unidos de al menos 650 mil cabezas de ganado por el cierre generado ante la proliferación en el sureste mexicano del gusano barrenador.

Sheinbaum también confió en que pese a este nuevo caso, la frontera con Estados Unidos pueda ser reabierta en noviembre, como se tiene estimado.

«No ha habido ninguna notificación por parte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos que cambie esta condición», apuntó.

Recordó que existe un equipo técnico de Estados Unidos en México, además de la planta de moscas para poder controlar la plaga, la cual va a iniciar en próximas fechas su instalación.

“Hay un equipo aquí y la mayoría ha regresado, hay un reporte técnico y sobre eso se va a basar la decisión”, apuntó.

Con información de Latinus
