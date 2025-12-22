México ajusta entregas de agua del Río Bravo a EE.UU. conforme a disponibilidad hídrica

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México continúa dando seguimiento a los compromisos de entrega de agua del Río Bravo a los Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944 y sus actas complementarias.

De acuerdo con la Nota Informativa No. 20, emitida el 21 de diciembre de 2025, se han identificado acciones extraordinarias para atender dichas obligaciones, siempre dentro del marco jurídico del Tratado y conforme a la disponibilidad real de agua en la cuenca mexicana del Río Bravo.

Entre las medidas consideradas se encuentra la entrega de volúmenes provenientes del Río San Juan, las cuales se realizarán tomando en cuenta las limitaciones operativas del sistema hidráulico y priorizando el uso agrícola en México. Asimismo, las autoridades precisaron que las entregas a Estados Unidos se efectuarán únicamente cuando exista disponibilidad operativa, garantizando en todo momento el consumo humano como prioridad.

La SRE destacó que el uso del Río San Juan como fuente para cumplir con los compromisos internacionales tiene antecedentes y se encuentra respaldado por el Artículo 9 del Tratado de Aguas de 1944, así como por el Acta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

El gobierno de México subrayó que mantiene una coordinación permanente y diálogo con los usuarios de la cuenca mexicana del Río Bravo para el cumplimiento de los acuerdos, reiterando que la prioridad es asegurar el suministro de agua para las poblaciones mexicanas que dependen de estas fuentes.

Con información de López-Dóriga Digital