26 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

México acuerda con Estados Unidos acelerar entrega de miembros del crimen organizado

By Agencias
93
spot_img
domingo, enero 25, 2026

El Departamento de Estado de los EE.UU. afirmó que México se comprometió a acelerar las entregas de miembros del crimen organizado

El Gobierno de México se comprometió a acelerar las entregas de miembros del crimen organizado que son requeridos por la Justicia de los Estados Unidos.

Lo anterior fue detallado en un comunicado emitido por el Departamento de Estado de los EE.UU. este sábado 24 de enero de 2026, donde informó de los resultado de la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) de México y Estados Unidos, realizada en la previa en Washington, D.C.

“El Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) recalcó su prioridad de poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor pertenecientes a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), desmantelando las redes de financiamiento ilícito que facilitan tanto el crimen organizado como el terrorismo, e intensificando los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera”, se apuntó en el boletín de prensa.

Estados Unidos agradeció a México por la “histórica transferencia” 37 criminales y narcoterroristas elp20 de enero de 2026, así como por la colaboración que derivó en la detención del Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

“Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral”, remató el boletín del Departamento de Estado de los EE.UU.

Entre los 37 presos entregados a Estados Unidos se encuentran varios líderes regionales de los cárteles del Noreste, de los Beltrán Leyva y del Jalisco Nueva Generación, considerados como terroristas por Washington.

Esta fue la tercera entrega de presos del crimen organizado bajo la Administración de Claudia Sheinbaum Pardo, que enfrenta fuertes presiones por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien aunque ha expresado respeto por la presidenta ha insistido en que México “no hace lo suficiente” para combatir a los carteles.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres contra el crimen organizado en México, algo que rechazó de manera contundente la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes.

Con información de López-Dóriga Digital

Artículo anterior
Aumenta a 700 mil la cifra de hogares en EU sin suministro eléctrico por la tormenta invernal
Artículo siguiente
«ICE y el gobierno están siendo abusivos»: Natalie Portman pide frenar los abusos en Minneapolis
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.