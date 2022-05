Médicos contratados para enfrentar pandemia COVID-19 serán basificados: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que los médicos que fueron contratados para enfrentar la pandemia de COVID-19 serán basificados.

“Que los médicos, a los que respetamos mucho, sepan que siempre van a contar con nosotros, que estamos muy agradecidos con enfermeras, con médicos, porque actuaron como héroes, como heroínas durante la pandemia y vamos a cumplir el compromiso con ellos de que todos los que estuvieron trabajando y fueron contratados para enfrentar la pandemia, todos van a tener sus bases, sus plazas, es mi compromiso”.

El presidente López Obrador insistió en que se busca que en todo el país haya servicios de salud da calidad, con la seguridad de que los médicos no sean víctimas de la violencia.

En conferencia mañanera dijo que durante el periodo neoliberal no se invirtió en educación pública porque querían privatizar la salud, al igual que la educación.

Señaló que imperó la corrupción en ese periodo porque sí había presupuesto, pero se lo robaban, incluso el destinado a las medicinas.

“El resultado hoy es que no tenemos los médicos que necesita el país, ese es el saldo de la política neoliberal, del régimen corrupto”.

El mandatario recordó que le pidió a Jorge Alcocer, secretario de Salud, que hubiera más claridad sobre el déficit de médicos que hay en México para que “el pueblo lo sepa y no se olvide de esas políticas irresponsables que se impusieron”.

Denunció que se fue dejando sin estudios a miles de jóvenes, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando en el fondo no había cupo porque las universidades públicas no tenían presupuesto y se buscaba aumentar la matrícula en las universidades privadas.

Acotó que ese modelo tronó porque las familias pobres e incluso las de clase media no podían pagar colegiaturas elevadas.

El presidente se refirió también al problema de la inseguridad.

“Luego viene lo también importante, pero accesorio, y también derivado de lo mismo, se desata la violencia y hay regiones en donde pues la gente corre peligro, los profesionales, los médicos y aunque estén las plazas no quieren ir”.

López Obrador acotó que los profesionales quieren trabajar donde sus hijos puedan ir a la escuela, donde haya servicios.

Sentenció que hay regiones en donde no se podía tener médicos por la inseguridad.

Con información de N+

