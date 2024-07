“Me eligieron los sonorenses, no la dirigencia del PRI”: Beltrones confirma que será parte de la bancada tricolor en el Senado

Manlio Fabio Beltrones aseveró que sí formará parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, pero que su voto será por completo autónomo y no bajo los designios del coordinador, que se prevé sea el dirigente nacional Alejandro Alito Moreno.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Beltrones Rivera criticó la actual dirigencia nacional encabezada por Moreno Cárdenas, quien luego de que el partido tuvo los peores resultados electorales el pasado 2 de junio, acomodo todo para su reelección en su cargo hasta el año 2032.

“No sé quien la va a coordinar (la bancada del tricolor en la Cámara Alta), pero yo sí voy a pertenecer al Grupo Parlamentario del PRI y tendré una participación libre y autónoma sobre cada uno de los asuntos que se están tratando”, resaltó.

Yo no votaré en bloque, porque no es lo que están esperando aquellos que me eligieron en Sonora. A mi me eligieron los sonorenses, no me eligió la dirigencia de un partido político. Yo fui de campaña y gané uno a uno los votos que me legitiman para estar en el Senado, y así lo hicieron muchos compañeros, sacrificando tiempos y recursos”, dijo.