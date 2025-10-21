13.1 C
Matan a Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

By Agencias
Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero del Valle de Apatzingán. Foto de ACVA
martes, octubre 21, 2025
La Fiscalía de Michoacán confirmó la muerte de Bernardo Bravo, líder limonero e informó la apertura de la investigación pertinente

Bernardo Bravolíder limonero del Valle de Apatzingán, Michoacán, fue asesinado.

Su cuerpo fue localizado dentro de una camioneta sobre la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, a la altura de la localidad La Tinaja.

La Fiscalía General de Michoacán confirmó la muerte del líder limonero e informó la apertura de la investigación pertinente.

 ¿Quién era Bernardo Bravo?

Bernardo Bravo Manríquez era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Había denunciado la extorsión de la que era víctima la industria citrícola, por parte de grupos de la delincuencia organizada.

Sus posicionamientos le valieron múltiples amenazas, ante las cuales requirió seguridad especial e inclusive mudarse a Morelia por algunas temporadas.

En las últimas semanas Bernardo Bravo se unió a las movilizaciones para exigir mejores precios de los cultivos y la regularización de los días de corte del limón para evitar la sobreproducción.

Con información de Milenio

