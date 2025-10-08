«Más que atentado, fueron pedradas»: Sheinbaum minimiza agresión contra el presidente de Ecuador

EFE.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este miércoles «aclarar» el presunto atentado contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ocurrido el martes, aunque matizó que cualquier manifestación «tiene que hacerse de manera pacífica».

«Primero tiene que aclararse en qué circunstancias se dio, nosotros nunca vamos a estar a favor de un atentado, jamás. Cualquier decisión en un país, desde nuestra perspectiva, tiene que hacerse de manera pacífica. Pero primero, pues tiene que aclararse y después, quizá ya podríamos comentar más», dijo Sheinbaum en su conferencia de todos los días en Palacio Nacional.

«Más que atentado fueron pedradas que se dieron a un auto, porque el atentado podría parecer con arma de fuego o algo así. Fueron pedradas de un grupo contra su vehículo, pero de cualquier manera nosotros siempre buscamos soluciones pacíficas en cualquier circunstancia», añadió.

El ataque ocurrió durante la tarde de este martes en la sureña provincia ecuatoriana de Cañar, a la que Noboa se trasladó para realizar una serie de actividades oficiales.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, un grupo de indígenas de la zona que bloqueaba una de las carreteras de la provincia apedreó la caravana en la que se trasladaba el mandatario, lo que causó destrozos en los vehículos, que quedaron algunos con vidrios rotos y abolladuras.

Tras el ataque, la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia ante la fiscalía por presunto intento de asesinato contra el gobernante, al señalar que el vehículo presidencial recibió incluso un impacto de bala, algo que no alcanza a apreciarse en las imágenes difundidas por la misma Presidencia.

Noboa salió ileso y estuvo presente en el evento que estaba previsto.

Ecuador lleva 16 días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), inicialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa, que elevó su precio de 1.8 a más de 2.8 dólares por galón (3.78 litros).

México rompió sus relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto perpetrado el 5 de abril de 2024 por la Policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito, donde detuvo al exvicepresidente Jorge Glas (2007-2017), quien estaba resguardado ahí desde diciembre y gozaba en ese momento de asilo político.

Con información de Latinus