Marco Rubio llega a México; es recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente

Marco Rubio, secretario de Estado de los EE.UU., llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) la tarde de este martes 2 de septiembre de 2025.

El funcionario estadounidense fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Rubio inicia este martes una visita de tres días a México y Ecuador, el segundo viaje que realiza a países de habla hispana desde que llegó al cargo y en el que Washington quiere reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración o comercio.

La visita del secretario de Estado se va producir apenas un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presente su Primer Informe de Gobierno, en donde dejó en claro que la política de paz en el país se construye de manera soberana en México.

El llamado acuerdo de seguridad estará sobre la mesa, aunque tanto Washington como la mandataria mexicana han apuntado a que no necesariamente se firmará ningún documento, y que la base de lo que se debatirá se centrará en los avances dentro de los cuatro pilares del marco acordado en febrero; confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a las respectivas soberanías y cooperación sin subordinación.

La propia Sheinbaum Pardo indicó la semana pasada que aprovechará para dar a conocer a Marco Rubio todo lo que está haciendo México en diversas materias.

¿Cuándo se reunirán Marco Rubio y la presidenta Sheinbaum?

Marco Rubio y la presidenta Sheinbaum Pardo se reunirán este miércoles 3 de septiembre de 2025 en punto de las 10:00 h en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo afirmó que el funcionario estadounidense se reunirá con ella por unas dos horas.

Rubio también tendrá una mesa de trabajo con el Dr. Juan Ramón de la Fuente, pero ya en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y después ofrecerán una conferencia de prensa.

Con información de López-Dóriga Digital