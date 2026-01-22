Los hermanos Farías Laguna ya fueron dados de baja de la Marina, afirma el secretario Raymundo Morales

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó este jueves que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna ya fueron dados de baja.

De acuerdo con su declaración en la conferencia de prensa, el secretario señaló que ambos tienen 15 días para presentar sus recursos de revisión.

«De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones tiene que ser dado de baja, ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal», señaló después de la pregunta de la prensa.

El secretario añadió que se encuentra a la espera del dictamen que emitan las autoridades; afirmó que en total hay cuatro miembros de la Marina que han sido detenidos y dados de baja por el caso de «huachicol» fiscal.

Latinus dio a conocer este martes que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna se mantuvieron activos aun después de las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

En el caso de Manuel Roberto, la Marina informó que causó baja efectiva el 18 de diciembre pasado, mientras que Fernando se encontraba activo y en proceso de baja.

Con información de Latin Us