«Lo que requiera el pueblo de Sinaloa»: Sheinbaum no descarta reforzar la seguridad tras ataque contra dos diputados de MC y el secuestro de 10 mineros 

La presidenta Claudia Sheinbaum ni descartó este jueves reforzar la seguridad en Sinaloa tras el ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano y el secuestro de 10 mineros.

La mandataria señaló que el Gabinete de Seguridad atiende ambos casos, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el líder de MC para expresarle el apoyo federal.

Tras el ataque armado en Culiacán, Sheinbaum señaló que ha habido detenciones, pero no precisó la cantidad ni identidades.

Además, la presidenta señaló que visitará el estado de Sinaloa en los próximos días, pero dijo que no sabe si será esta semana o hasta la próxima.

Ante la pregunta de la prensa de si planea reforzar la seguridad en Sinaloa, la mandataria señaló: «Sí, por supuesto, lo que requiere el pueblo de Sinaloa».

La tarde de este miércoles se informó sobre el ataque armado en contra de dos políticos emecistas en Culiacán, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, mientras viajaban en un vehículo; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Horas después se dio a conocer la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores de una mina en la localidad de Concordia.

Con información de Latin Us