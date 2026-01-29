23.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

«Lo que requiera el pueblo de Sinaloa»: Sheinbaum no descarta reforzar la seguridad tras ataque contra dos diputados de MC y el secuestro de 10 mineros 

By Agencias
88
Créditos: Cuartoscuro
spot_img
jueves, enero 29, 2026

La presidenta anticipó que visitará el estado en los próximos días en el marco de la ola de violencia, pero dijo que todavía desconoce la fecha de ese viaje

La presidenta Claudia Sheinbaum ni descartó este jueves reforzar la seguridad en Sinaloa tras el ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano y el secuestro de 10 mineros.

La mandataria señaló que el Gabinete de Seguridad atiende ambos casos, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el líder de MC para expresarle el apoyo federal.

Tras el ataque armado en Culiacán, Sheinbaum señaló que ha habido detenciones, pero no precisó la cantidad ni identidades.

Además, la presidenta señaló que visitará el estado de Sinaloa en los próximos días, pero dijo que no sabe si será esta semana o hasta la próxima.

Ante la pregunta de la prensa de si planea reforzar la seguridad en Sinaloa, la mandataria señaló: «Sí, por supuesto, lo que requiere el pueblo de Sinaloa».

La tarde de este miércoles se informó sobre el ataque armado en contra de dos políticos emecistas en Culiacán, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, mientras viajaban en un vehículo; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Horas después se dio a conocer la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores de una mina en la localidad de Concordia.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
“México tiene a una líder maravillosa e inteligente” en Sheinbaum: Trump
Artículo siguiente
Marco Rubio amenaza a Delcy Rodríguez con usar la fuerza si no coopera con EU
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.