«Llegaré al fondo de la verdad»: Grecia Quiroz exige transparencia y honestidad a autoridades de seguridad para el caso de Carlos Manzo

Grecia Itzel Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, exigió transparencia y verdad en el homicidio de su esposo Carlos Manzo, después de reunirse por tercera ocasión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, en el municipio.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Quiroz enfatizó que reclama dar con los verdaderos autores intelectuales del asesinato y que se esclarezcan los motivos que llevaron al crimen.

«Quiero dejar claro a las autoridades estatales y federales que así cueste lo que me cueste no descansaré y junto a miles de personas no dejaré de presionar para que entreguen y se haga justicia, así tenga que pagar quien sea, no me importa si son personas de su mismo partido, llegaré al fondo de la verdad ténganlo por seguro», advirtió la presidenta municipal.

En ese sentido, dijo que espera que las autoridades actúen con honestidad y transparencia, ya que muchos ciudadanos ya no creen en varias instituciones.