«Llegaré al fondo de la verdad»: Grecia Quiroz exige transparencia y honestidad a autoridades de seguridad para el caso de Carlos Manzo

By Agencias
91
Créditos: Facebook Grecia Quiroz
jueves, diciembre 4, 2025

La alcaldesa puntualizó que reclama a las autoridades dar con los autores intelectuales y que se esclarezcan los motivos del asesinato

Grecia Itzel Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, exigió transparencia y verdad en el homicidio de su esposo Carlos Manzo, después de reunirse por tercera ocasión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, en el municipio.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Quiroz enfatizó que reclama dar con los verdaderos autores intelectuales del asesinato y que se esclarezcan los motivos que llevaron al crimen.

«Quiero dejar claro a las autoridades estatales y federales que así cueste lo que me cueste no descansaré y junto a miles de personas no dejaré de presionar para que entreguen y se haga justicia, así tenga que pagar quien sea, no me importa si son personas de su mismo partido, llegaré al fondo de la verdad ténganlo por seguro», advirtió la presidenta municipal.

En ese sentido, dijo que espera que las autoridades actúen con honestidad y transparencia, ya que muchos ciudadanos ya no creen en varias instituciones.

La mañana del miércoles García Harfuch y Trevilla Trejo se reunieron de forma privada con Grecia Quiroz, el gobernador Michoacán, Alfredor Ramírez Bedolla, así como Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, entre otros funcionarios.

A un mes del homicidio de Manzo, la fiscalía local detuvo a siete escoltas del edil, así como a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, supuesto líder del CJNG.

También arrestaron a Jaciel Antonio Herrera Torres «El Pelón», supuesto reclutador de al menos dos de los sicarios que asesinaron al alcalde. Tres de los sujetos involucrados han sido asesinados tras el crimen.

Sin embargo, Grecia Quiroz ha pedido investigar a los morenistas Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente municipal de Uruapan Ignacio Campos, en relación con el asesinato de Carlos Manzo. 

Con información de Latin Us

