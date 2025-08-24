Libertad condicional para Julio César Chávez hijo; seguirá su proceso legal fuera de prisión

Un juez federal vinculó a proceso, con libertad condicional, a Julio Cesar Chávez Jr.

El boxeador mexicano llevará su proceso en libertad y el juez dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria con la medida cautelar principal de no salir de México.

Chávez Jr. fue señalado por autoridades federales por los delitos de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa.

El pugilista se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11, de Hermosillo, Sonora, desde donde participó en la la audiencia, que fue virtual a petición de autoridades federales.

El púgil, hijo del legendario Julio César Chávez, afrontaba un proceso legal en Estados Unidos, donde fue detenido a principios de julio por ingresar de manera ilegal, además de ser señalado por tener presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

La captura del boxeador mexicano se dio el 2 de julio de 2025 en Estados Unidos luego de que el pugilista perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante el youtuber Jake Paul.

Esta semana Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos a México, siendo trasladado de inmediato al centro penitenciario federal en Sonora.

El Gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el púgil contaba con una orden de aprehensión en México desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Con información de López-Dóriga Digital