“Le ofrecí una embajada y aceptó”: Sheinbaum sobre renuncia de Gertz Manero a FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual se hizo oficial en la previa.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que a Gertz Manero le ofreció ser represente de México en una embajada, lo que fue aceptado.

Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta”, indicó.

“Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales entonces no pueden anunciarse, es una regla, pero aceptó el fiscal” puntualizó.

La mandataria mexicana espera una mayor coordinación con la persona que se quede como nueva titular de la FGR.

“Se venía dando, pero espero que ahora, a partir de que se nombre al nuevo Fiscal o la nueva Fiscal, haya todavía más coordinación, porque es una responsabilidad del Gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial, avanzar en la seguridad y la paz”, indicó.

“La Fiscalía es muy importante, había habido coordinación, respetamos mucho al doctor Gertz, y ahora con la nueva Fiscalía, lo que queremos es que haya todavía más coordinación y trabajo coordinado, respetando la autonomía para garantizar la paz y la seguridad”, puntualizó.

El Senado de la República avaló el jueves 27 de noviembre de 2025 la solicitud del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz Manero, de dejar el cargo para ser en embajador “en un país amigo”.

Con 74 votos a favor y 22 en contra, los senadores aprobaron la solicitud previamente enviada por Gertz Manero, la cual -apuntó el funcionario- responde a la propuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para ser embajador en un país “amigo”, sin precisar cuál.

La Cámara Alta decidió así que el motivo para renunciar al cargo es “una causa grave”, lo que fue fuertemente cuestionado por los senadores de la oposición que votaron en contra.

Antes de renunciar a su cargo como titular de la FGR, Gertz Manero designó a Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, como fiscal provisional.

El documento señala que Godoy Ramos fue nombrada “titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial”, lo que le permitiría convertirse en encargada interina de la FGR.

Con información de López-Dóriga Digital