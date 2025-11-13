Ricardo Salinas Pliego deberá saldar sus deudas con Hacienda y desembolsar cerca de 50 mil millones de pesos a las arcas públicas, a la espera de que el SAT detalle el monto preciso final. La Suprema Corte ha ratificado por unanimidad este jueves los créditos fiscales que el empresario litigaba contra el SAT en la Justicia, que ha ido fallando en su contra en todas las instancias anteriores.

El camino terminaba en el Alto Tribunal y este ha resuelto, como era previsible, contra los intereses del millonario, que se jugaba inicialmente el pago de 35.873 millones de pesos distribuidos en siete pleitos. Esta cifra ha ido creciendo para incorporar los recargos por los retrasos en el pago, que en algunos casos es de hasta de 17 años. El litigio más cuantioso era de casi 18 mil 500 millones inicialmente y ha sido el primero en ser resuelto por el Pleno, que además ha aprobado una multa para el empresario por intentar reacusar a las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres de uno de los recursos relacionados, del que la última se ha abstenido de participar. Tras esta jornada, que pone fin a un periplo de años, solo restarán dos procesos por resolver en la Corte por un valor inicial de algo más de 700 millones.