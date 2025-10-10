La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy en su conferencia Mañanera que a las 12 horas dará un informe pormenorizado de las acciones de Protección Civil para apoyar a la población afectada por las lluvias de la tormenta tropical Priscila y los efectos que también vienen por Raymond que pegará en los próximos días.
La mandataria confirmó que en 31 entidades del país hubo lluvias, a excepción de Baja California, y dijo que la zona Huasteca del país, destacadamente en los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz se registraron los mayores daños. A las 12 del día se informará de ello y si hubo pérdidas de vidas humanas que lamentar como un pequeño que falleció en Querétaro que fue arrastrado por las lluvias y un policía que perdió la vida al tratar de recatar a una persona.
Vía remota, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó a la presidenta sobre los estragos generados por las lluvias de diferentes intensidades que afectaron a casi todo el territorio nacional, en 31 estados. En San Luis Potosí se desbordaron los ríos Axtla y Moctezuma.
Velázquez Alzúa enlistó así las afectacions en general por Priscila:
- Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero fueron las entidades más afectadas.
- En Veracruz hay 38 municipios afectados; 312 viviendas afectadas; se implementó el Plan DN-III; se abrieron seis refugios temporales.
- En Querétaro hubo cinco municipios afectados, el desbordamiento del Río Jalpan; se implementó el Plan DN-III.
- 11 municipios fueron afectados en San Luis Potosí; elderrumbe de u cerro; y cuatro albergues habilitados.
- En Puebla están afectadas 26 municipios afectados; se tiene registro de 77 deslizamientos/derrumbes/deslaves carreteros.
- La Tormenta Tropical Raymond recorre todo el Pacífico de manera paralela al territorio nacional, se prevé que entre como depresión tropical a Baja California Sur el fin de semana.
GUARDIA CIVIL ESTATAL MANTIENE OPERATIVO PERMANENTE POR LLUVIAS EN LA HUASTECA POTOSINA
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), informa que se mantiene un despliegue permanente de monitoreo y atención en los municipios de la región Huasteca, ante las precipitaciones registradas durante las últimas horas.
De acuerdo con el balance efectuado, al corte de las 06:00 horas, los elementos de la corporación realizan recorridos preventivos en zonas consideradas de riesgo a inundaciones, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias potosinas, así como brindar apoyo oportuno en caso de requerirse evacuaciones o rescates.
En el municipio de Axtla de Terrazas, se reporta un descenso aproximado de 1.30 metros en el nivel del Río Axtla respecto al monitoreo anterior, lo que representa un riesgo menor de desbordamiento, debido a que las lluvias han disminuido de manera considerable durante las últimas horas.
En Coxcatlán, personal operativo efectúa recorridos de seguridad para supervisar ríos, arroyos y caminos estatales. Se mantiene coordinación estrecha con Protección Civil Municipal a fin de planear acciones conjuntas de prevención y respuesta inmediata.
En Tanquián de Escobedo se apoyó en el desalojo de aproximadamente 20 familias afectadas por el desbordamiento del Río Moctezuma, quienes fueron trasladadas a refugios temporales. Asimismo, se efectuó el rescate de un masculino identificado como Benito Hernández Hernández, de 55 años, quien intentó cruzar el caudal sobre la carretera estatal Tanquián–San Martín; la persona fue resguardada y entregada a su familiar en condiciones estables.
En Ciudad Valles, se mantiene vigilancia constante en puntos críticos. El puente de la colonia Juárez, a la altura del paraje conocido como La Tortuga, continúa sin paso vehicular debido al incremento del nivel del río.
En Tamazunchale se reportan afectaciones en viviendas de la localidad de Vega Larga, donde el desbordamiento del río ha ingresado a diversos domicilios. Elementos de la GCE brindan apoyo a las familias damnificadas, en coordinación con Protección Civil Municipal.