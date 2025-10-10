La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy en su conferencia Mañanera que a las 12 horas dará un informe pormenorizado de las acciones de Protección Civil para apoyar a la población afectada por las lluvias de la tormenta tropical Priscila y los efectos que también vienen por Raymond que pegará en los próximos días.

La mandataria confirmó que en 31 entidades del país hubo lluvias, a excepción de Baja California, y dijo que la zona Huasteca del país, destacadamente en los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz se registraron los mayores daños. A las 12 del día se informará de ello y si hubo pérdidas de vidas humanas que lamentar como un pequeño que falleció en Querétaro que fue arrastrado por las lluvias y un policía que perdió la vida al tratar de recatar a una persona.

Vía remota, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó a la presidenta sobre los estragos generados por las lluvias de diferentes intensidades que afectaron a casi todo el territorio nacional, en 31 estados. En San Luis Potosí se desbordaron los ríos Axtla y Moctezuma.