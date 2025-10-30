14.1 C
“La política exterior la definimos los mexicanos”, responde Sheinbaum a señalamientos de Landau por apoyo a Cuba

By Agencias
jueves, octubre 30, 2025
El subsecretario de Estado criticó la votación a favor de retirar el bloqueo que acusa la isla y refirió que el gobierno mexicano les envía «enormes cantidades de petróleo»

Créditos: Captura de video

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, que criticó al gobierno mexicano por apoyar a Cuba en la votación que se realizó en Naciones Unidas.

Ante la pregunta de la prensa, la mandataria defendió la decisión de su gobierno en contra del bloqueo de la isla y aseguró que se mantiene una buena relación con Estados Unidos.

«La política exterior de México la define México (…) Somos un país soberano, libre, independiente y la política exterior la definimos los mexicanos», declaró.

Sin embargo, apuntó que el gobierno encabezado por Donald Trump ha realizado «decisiones unilaterales que nos afectan» y señaló que hay temas en los que México no comparte su opinión con Estados Unidos. 

«Siempre hemos buscado el diálogo para poder resolverlos y hasta ahora hemos podido resolver la mayor parte con diálogo. De hecho, pienso yo que muy pronto vamos a llegar a algunos acuerdos comerciales adicionales», añadió.

El subsecretario de Estado lamentó el apoyo de México, el principal socio comercial de Estados Unidos, a Cuba y dijo que esta decisión le entristecía.

«¿Dónde está ese ‘bloqueo’ en este caso? Cuba recibe libremente bienes y visitantes de muchísimos otros países, como bien saben ustedes en México, ya que les envían enormes cantidades de petróleo«, añadió.

Además, hizo referencia a Porfirio Díaz y señaló que la «dictadura caudillista» de Cuba se ha mantenido más tiempo que ese régimen mexicano.

Con información de Latinus

