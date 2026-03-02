11.7 C
«La ONU dejó de cumplir su labor», critica Sheinbaum en el marco del conflicto bélico en Irán

lunes, marzo 2, 2026

La mandataria afirmó que esta organización internacional «ha perdido cada vez más fuerza» y afirmó que México siempre velará por la paz

EFE.- La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este lunes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de los conflictos bélicos a nivel mundial como el de Irán.

En su conferencia matutina, la mandataria respondió a la pregunta de la prensa sobre el conflicto armado en Irán y reiteró que México vela por la paz.

«La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser (…) Hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza», diijo la mandataria mexicana.

La presidenta señaló que no es un asunto de si «uno está de acuerdo con un régimen u otro» porque «quienes sufren» son los ciudadanos, de modo que llamó a alcanzar una solución pacífica para así «evitar las guerras».

«Es el respeto a la autodeterminación y esa es la declaración de las Naciones Unidas. No sólo es nuestra Constitución, sino que está en la carta de Naciones Unidas y su formación, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, respeto a la autodeterminación de los pueblos», recalcó.

Asimismo, Sheinbaum añadió que si hay algún país donde haya «violación a los derechos humanos», la solución debería encontrarse en el marco multilateral y no «a partir de invasiones o guerras».

«Esa es nuestra posición, siempre ha sido esta nuestra posición. Y siempre es buscar la solución pacífica», insistió, al recordar que esa postura está recogida en el texto constitucional de México.

Preguntada por si Estados Unidos puede acoger el Mundial después de los ataques contra Irán, apuntó que ese es «otro tema» porque el objetivo de este torneo es fomentar la «comunicación entre los pueblos» y que el deporte «te lleve a la paz».

«Pero lo que se busca con las Olimpiadas, con los mundiales, pues es enaltecer la relación pacífica de los pueblos y de los gobiernos. Entonces, hay que avanzar hacia ello, siempre», concluyó

