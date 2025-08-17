La Marina oculta por cinco años información del mantenimiento del buque Cuauhtémoc para evitar “opiniones mediáticas”

La Secretaría de Marina ocultó por cinco años las bitácoras de reparación del Buque Escuela Cuauhtémoc, con lo cual es imposible saber si el velero recibió el mantenimiento adecuado antes de su accidente el 17 de mayo en el puente de Brooklyn, en Estados Unidos.

En respuesta a una solicitud de transparencia realizada por Latinus en la que se requirieron las bitácoras del Cuauhtémoc entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de mayo de 2025, la Marina argumentó que hacer públicos estos documentos llevaría a diversas interpretaciones “mediáticas” que afectarían los expedientes judiciales o procedimientos administrativos derivados del accidente.

“La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que proporcionar la información relacionada con la copia íntegra de las bitácoras de mantenimiento y reparación del buque Escuela Velero Cuauhtémoc, expondría dicho mantenimiento y reparación, generando opiniones mediáticas por personas inexpertas y/o personas que no sean personas técnicas o peritos que forman parte de la secuela de investigación que están conociendo autoridades nacionales e internacionales”, se establece en la respuesta.