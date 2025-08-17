La Marina oculta por cinco años información del mantenimiento del buque Cuauhtémoc para evitar “opiniones mediáticas”

La dependencia también argumenta que la divulgación de estos datos vulneraría la secrecía de las investigaciones en curso
La Secretaría de Marina ocultó por cinco años las bitácoras de reparación del Buque Escuela Cuauhtémoc, con lo cual es imposible saber si el velero recibió el mantenimiento adecuado antes de su accidente el 17 de mayo en el puente de Brooklyn, en Estados Unidos.
En respuesta a una solicitud de transparencia realizada por Latinus en la que se requirieron las bitácoras del Cuauhtémoc entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de mayo de 2025, la Marina argumentó que hacer públicos estos documentos llevaría a diversas interpretaciones “mediáticas” que afectarían los expedientes judiciales o procedimientos administrativos derivados del accidente.
“La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que proporcionar la información relacionada con la copia íntegra de las bitácoras de mantenimiento y reparación del buque Escuela Velero Cuauhtémoc, expondría dicho mantenimiento y reparación, generando opiniones mediáticas por personas inexpertas y/o personas que no sean personas técnicas o peritos que forman parte de la secuela de investigación que están conociendo autoridades nacionales e internacionales”, se establece en la respuesta.
La Secretaría de Marina justifica la reserva por cinco años no sólo con el temor a lo que se diga públicamente, también señala que la divulgación de los cuadernos de bitácora estaría vulnerando la secrecía que deben tener las investigaciones de las autoridades judiciales y ministeriales.
Estos argumentos para ocultar las bitácoras fueron redactados por la Unidad Jurídica de la Marina y por la Décima Cuarta Flotilla de Unidades de Superficie, mientras que el comité de transparencia de la dependencia los avaló en junio pasado.
El choque del Buque Escuela Cuauhtémoc provocó la muerte de dos cadetes y daños por más de medio millón de dólares en el velero, el cual sigue en reparación en astilleros de Estados Unidos.
Esta embarcación pertenece a México desde 1982 y funciona como una escuela para preparar cadetes de la Marina. Con el tiempo se convirtió en un embajador del país en sus visitas a más de 130 puertos de los cinco continentes.
El buque Cuauhtémoc nunca había sufrido un accidente tan grave como el del 17 de mayo. Al salir de Nueva York fue arrastrado por la corriente del East River y sus mástiles impactaron en el famoso puente de Brooklyn. Además de los dos cadetes que fallecieron por el choque, otros 22 resultaron heridos.
En un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, publicado el pasado 30 de junio, se establece que la investigación del accidente sí está analizando fallas en los sistemas de propulsión y gobierno del buque Cuauhtémoc, las cuales podrían estar relacionadas con el mantenimiento.