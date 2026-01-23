La capacitación de los 39 funcionarios de la SSPC fue una invitación del Comando Norte de EU: Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, informó este viernes que los 39 funcionarios de seguridad que viajaron a Estados Unidos en un avión de la Fuerza Aérea de ese país, fueron invitados por el Comando Norte (USNORTHCOM, por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa, aclaró que las capacitaciones a integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil no son nuevas y que se han realizado desde hace varios años.

«Para cada capacitación hay un respaldo con un oficio, ya sea una invitación por parte de alguna autoridad de Estados Unidos o una petición por parte de autoridades mexicanas, siempre ha sido así, en este caso fue una invitación«, explicó Harfuch.

Los integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la SSPC estarán en trabajos de capacitación entre 40 y 45 días con diversos grupos de seguridad de Estados Unidos, añadió.

El secretario aclaró que a pesar de aceptar capacitación e intercambio de información, cada país opera en su territorio y negó que hubiera agentes estadounidenses trabajando en suelo nacional.

Cabe recordar que el pasado 18 de enero, una aeronave de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos arribo al país a pesar de que el Senado no había autorizado su ingreso; la mandataria aclaró un día después que no llegaron tropas estadounidenses al país y sólo vinieron a recoger a los mexicanos tras la autorización de la Defensa Nacional.

Sheinbaum asegura que EU aceptó sus ejes

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos aceptó y entendió que la relación entre ambos países se basa en cuatro ejes:

Entendimiento

Responsabilidad compartida y diferenciada

Respeto y confianza

Cooperación sin subordinación

En ese sentido, la mandataria reiteró que Estados Unidos debe de realizar operaciones en su territorio para trabajar en la seguridad de ambos países.

