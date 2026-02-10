JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ COLOCA PRIMERA PIEDRA DEL PARQUE URBANO «HACIENDA BONITA» Y ANUNCIA RESCATE INTEGRAL DE SU ENTORNO

– Con una inversión superior a 5.3 millones de pesos, el Ayuntamiento de Soledad beneficiará a más de 10 mil habitantes de la zona oriente, mediante la recuperación de un espacio público seguro y funcional, además de transformar la calle colindante en un Parque lineal que prioriza la seguridad y la convivencia familiar.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, colocó este martes la primera piedra del Parque Urbano «Hacienda Bonita», obra largamente esperada por las familias de la zona oriente, que representa una inversión superior a los 5 millones de pesos y beneficiará a casi 10 mil habitantes de manera directa e indirecta, como parte de la estrategia municipal de rescate de espacios públicos y cercanía permanente con la población.

Durante el arranque de la obra, el Alcalde destacó que este proyecto responde a una demanda histórica de las familias de la colonia Hacienda Bonita y refrenda el compromiso de su gobierno de atender lo que la gente pide, por lo que anunció además el rescate integral de la calle colindante, donde se eliminará el paso vehicular para convertirla en un Parque lineal con pista de caminamiento, iluminación y mayor control, priorizando la seguridad de estudiantes, trabajadores y vecinos.

“No hay fecha que no se llegue ni compromiso que no se cumpla; en Soledad seguimos invirtiendo en Parques urbanos porque han demostrado que sí funcionan, que disminuyen la inseguridad y transforman la vida de las colonias, vamos a hacer este parque escuchando a la gente, siempre priorizando el bienestar general y el bien mayor de nuestras familias, jóvenes y estudiantes”, expresó.

Este nuevo Parque se desarrollará en una superficie aproximada de dos mil 600 metros cuadrados, e incluirá cancha multifuncional, servicios sanitarios, zonas de descanso, trotapista, andador peatonal, gimnasio al aire libre, área de juegos infantiles y acceso controlado, además de cercado perimetral e iluminación, con lo que se fortalecerá la salud física y mental, el desarrollo social y la prevención del delito, especialmente entre niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, consolidando espacios seguros y dignos para la convivencia familiar.

En representación de las y los beneficiarios, María del Rosario Serna, vecina de Hacienda Bonita, agradeció la respuesta del Gobierno Municipal y la cercanía del Alcalde con su colonia. “Estamos muy contentos porque este Parque era un deseo de toda la colonia y hoy vemos que se hace realidad, gracias por cumplir y por pensar en nuestra seguridad y en nuestras familias; este espacio nos va a unir y a mejorar nuestra calidad de vida”, afirmó.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de estar cerca de la gente, escuchar y atender, transformando entornos para el bienestar de todos.