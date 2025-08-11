Jamás permitiríamos que Ejército u otra institución de Estados Unidos pise México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que no permitirá la intervención de tropas de Estados Unidos al interior de México.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que siempre defenderá la soberanía del país.

“Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos: primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México, un país libre soberano e independiente”, expuso.

“Nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos que el Ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pise territorio mexicano, y que en todo caso si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace no es de ahora es algo que se hace de siempre en condición muy especial”, agregó.

The New York Times informó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden secreta en donde instruye al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico.

De acuerdo con el diario neoyorquino, la orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los carteles.

Incluso, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar estadounidense ya habría comenzado a elaborar planes sobre cómo llevar a cabo estas acciones.

La decisión de atacar a estos grupos se enmarcaría dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, según Washington, es producido principalmente por los carteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos, que sufre una grave crisis de muertes por sobredosis de esa sustancia.

El Gobierno de Trump designó en febrero como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.

Con información de López-Dóriga Digital