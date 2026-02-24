Jalisco levanta el Código Rojo tras violencia por abatimiento de ‘el Mencho’

El Gobierno de Jalisco levantó el Código Rojo activado ante los hechos violentos derivados del abatimiento de ‘el Mencho‘, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A partir de este momento se levanta el Código Rojo en todo el estado de Jalisco”, anunció el gobernador Pablo Lemus durante la ceremonia con motivo del Día de la Bandera.

Sin embargo, precisó, la Mesa Interinstitucional de Seguridad Pública Estatal continuará en sesión permanente.

Los protocolos de patrullaje en todo el estado de Jalisco, en coordinación fuerzas federales, estatales y municipales, continuarán las 24 horas del día en todas las regiones y todos los municipios de Jalisco”, dijo.

Pablo Lemus extendió un reconocimiento a la sociedad, trabajadores, empresas, transportistas y prestadores de servicios por el apoyo durante la jornada de violencia.

Con el Código Rojo desactivado se deberán normalizar las actividades en todo Jalisco.

Cabe destacar que está prevista la reanudación de clases este miércoles 25 de febrero.

Con información de López-Dóriga Digital