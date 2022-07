Invictos o reinfectados: Razones por las que la quinta ola de COVID-19 estaría contagiando a más personas en México

La quinta ola de COVID-19 en México tiene varias características únicas: una cifra mucho menor de fallecimientos, afecta más clínicamente a quienes no se han vacunado, ha infectado a quienes no se habían contagiado desde hace dos años y medio y a quienes no se protegen, debido a la fácil transmisibilidad del virus por las nuevas subvariantes.

“Varias personas de las que conozco se han contagiado hasta tres veces, pero yo he tenido el cuidado de estar sano desde que empezó la pandemia, dos años y medio, un poquito más, y hasta ahora me dio. Claro, afortunadamente ya tenemos las vacunas y eso es lo que nos ha servido”, apuntó Arturo Ramos, quien se contagió por primera vez de COVID-19.

“A mí me contagiaron y yo me he cuidado como no tienen idea”, dijo Alejandro Hernández, primera vez contagiado de COVID-19.

Arturo y Alejandro siguieron estrictamente las medidas de protección e higiene personal; habían logrados en dos años y medio de pandemia no contagiarse de COVID-19.

Pero la quinta ola también ha infectado a muchos que ya se habían contagiado, una o más veces.

“Mucha gente de la que yo conozco ya ha estado o ha sido vacunada y se ha reinfectado y ya por segunda, o tercera vez que se contagia”, comentó Paola, tras contagiarse por primera vez.

Las subvariantes de ómicron han sido capaces de infectar a los invictos como ellos, pero también se han caracterizado por reinfectar incluso a los ya vacunados.

¿Esta ola es de reinfectados o es una ola de los que no les había dado?

“Es de reinfectados, mucha gente no se ha cuidado, andan sin cubrebocas y eso ha hecho que se re infecten”, dijo un trabajador de la Salud.

“Una de las características de estas variantes que está circulando ahorita de las subvariantes BA.4, BA.5 es que reinfectan fácilmente, no importa que ya te haya dado, te puede volver a dar, incluso en cuestión de semanas, porque pues precisamente el virus está buscando así una estrategia para seguir contagiando y contagiando”, comentó el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para COVID-19. “Esa variante tiene una capacidad de transmisión elevada que se suma a su capacidad para evadir la respuesta inmune, con la cual se puede dispersar fácilmente e incluso generar re infección además, aunque las de infecciones son esperables aún en pacientes vacunados”, dijo Sylvain Aldighieri, gerente de incidente para COVID-19.

No importa si es la primera, segunda o tercera vez, o si siguen invictos, el relajamiento de las medidas sanitarias y la presencia de variantes más contagiosas elevan el riesgo de contraer la enfermedad que causa el virus SARS CoV-2, la COVID-19.