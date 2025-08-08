INPI condena apropiación cultural indebida de diseñador y Adidas con huaraches de Oaxaca

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) rechazó este jueves la apropiación cultural indebida cometida por la marca Adidas y el diseñador estadounidense Willy Chavarría con el modelo de calzado denominado ‘Oaxaca Slip On’, inspirado en los guaraches, típicos del municipio de Villa Hidalgo Yalalag, en el estado de Oaxaca.

Añadió que el producto que promociona como guaraches o sandalias tradicionales, presuntamente inspiradas en elementos que constituyen parte del patrimonio cultural de diversas comunidades indígenas zapotecas de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, en particular, de Villa Hidalgo de Yalálag, no cuenta con “la autorización ni consentimiento de dicho sujeto colectivo” para usar su identidad.

En un comunicado, el INPI indicó que “ha iniciado las acciones correspondientes con la finalidad de proteger dicho patrimonio, de conformidad con sus atribuciones y funciones, en el marco de las disposiciones jurídicas correspondientes”.

Destacó que la reforma constitucional al Artículo 2°, en el apartado A, fracción IV, “reconoce el derecho de dichos pueblos y comunidades a preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial“, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad y, en ese mismo sentido, “reconoce la propiedad intelectual colectiva sobre dicho patrimonio”.

Mientras que en la fracción III del apartado B, se establece la obligación del Estado mexicano de adoptar las medidas necesarias para “reconocer y proteger el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva, los conocimientos y las expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas”.

El comunicado remarcó que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, atribuciones y funciones, “están obligadas a cumplir con el mandato constitucional del artículo 2° que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

También señaló que el artículo 19 establece que los pueblos y comunidades “tienen el derecho de reclamar, en todo momento, la propiedad colectiva reconocida en dicha Ley, cuando terceros utilicen, aprovechen, comercialicen, exploten o se apropien indebidamente, de elementos de su patrimonio cultural, incluyendo reproducciones, copias o imitaciones, aun en grado de confusión, sin su consentimiento libre, previo e informado”.

#COMUNICADO | 📰🗞️ Gobierno de México protege y garantiza la propiedad intelectual de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. ▪️El INPI condena la apropiación cultural indebida de la marca Adidas y diseñador estadounidense quienes hicieron uso del diseño tradicional de los… pic.twitter.com/khH1GI0jO5 — INPI (@INPImx) August 7, 2025

El miércoles, la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca exigió la suspensión inmediata de la comercialización del modelo y pidió un proceso de diálogo y reparación de agravios con la comunidad de Yalálag, así como el reconocimiento público del origen cultural de los diseños apropiados.

También ese día, la Secretaría de Cultura manifestó su rechazo a la apropiación cultural cometida y dijo que “estas prácticas afectan los derechos colectivos de las comunidades originarias y ponen en riesgo el respeto debido a su patrimonio cultural, pilar esencial de su identidad y memoria histórica”.

El martes el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se analiza una posible denuncia por la presunta apropiación cultural de Adidas y el diseñador y del uso del nombre Oaxaca.

En los últimos años, el Gobierno de México ha dirigido cartas a distintas empresas de ropa en las cuales se pronuncia en contra de la apropiación cultural indebida en diseños textiles de varias comunidades de varios estados del país.

Con información de EFE.