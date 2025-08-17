Inhabilitan siete laboratorios clandestinos en Sinaloa

Fuerzas federales y de Sinaloa localizaron e inhabilitaron siete laboratorios clandestinos y un plantío de mariguana en los municipios de Culiacán y Cosalá.

Por medio de un comunicado este sábado 16 de agosto de 2026, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que personal localizó seis áreas de concentración de materiales químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en las comunidades Potrero de los Ibarra de Abajo, Los Sabinitos, Los Vasitos, El Vino, El Habal y en las inmediaciones de la presa Vinoramas. En Cosalá, se localizó un área en el poblado El Ranchito.

En estos laboratorios clandestinos en Sinaloa fue asegurado el siguiente material:

31 bidones conteniendo aproximadamente mil 610 litros de acetona.

9 tambos conteniendo aproximadamente mil 890 litros de metanol.

7 tinas vacías.

Nueve bidones conteniendo aproximadamente 480 litros de alcohol etílico.

Una olla con aproximadamente 10 litros de precursores químicos.

Tres bidones conteniendo aproximadamente 100 litros de precursores químicos.

Seis bidones conteniendo aproximadamente 300 litros de tolueno.

Seis bidones conteniendo aproximadamente 300 litros de ácido clorhídrico.

Una mezcladora.

Un reactor vacío.

Tres condensadores vacíos.

Ollas, bidones, contenedores, quemadores, mangueras

Tres costales conteniendo aproximadamente 150 kilogramos de sosa cáustica en escamas.

Tresbidones conteniendo aproximadamente 75 litros de sustancias desconocidas.

Un sistema de almacenamiento de agua improvisado.

Dichas acciones se realizaron en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”

Además, en el poblado Camanaca, perteneciente al municipio de Culiacán, el personal militar localizó y destruyó un plantío de marihuana con una superficie de 100 metros cuadrados, con una densidad de 6 plantas por metro cuadrado y una altura promedio de 1.5 metros.

Todo lo anterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y destruido mediante los protocolos correspondientes. Además, se dio aviso de la destrucción del sembradío.

Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de salvaguardar la seguridad de la sociedad sinaloense. Se invita a la ciudadanía a marcar oportunamente al 911 para cualquier emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas.

Con información de López-Dóriga Digital