Inegi revela cuáles son las ciudades de México con la mayor percepción de inseguridad

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló este jueves 23 de octubre de 2025 la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2025, en donde detalló cuáles son las ciudades con la mayor percepción de inseguridad.

La ciudad con mayor percepción de inseguridad fue Culiacán, Sinaloa, donde el 88.3 por ciento de sus habitantes reportaron este sentimiento en medio de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, tras la detención en julio de 2024 de Ismael Mayo Zambada, cofundador de la organización, en Estados Unidos.

Otras ciudades con la mayor percepción de inseguridad son Irapuato (88.2 %), Chilpancingo de los Bravo (86.3 %), Ecatepec de Morelos (84.4 %) y Cuernavaca (84.2 %).

En contraste, la ciudad menos insegura fue San Pedro Garza García, Nuevo León, donde solo el 8.9 por ciento de la población reportó inseguridad.

Le siguieron Piedras Negras (15 %), la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México (15.6 %), Los Mochis (19.2 %), y San Nicolás de los Garza (22.4 %).

El Inegi también indicó que la percepción de inseguridad de los mexicanos descendió ligeramente al 63 por ciento en el tercer trimestre de 2025, un nivel mayor al 58.6 % que se reportó en el mismo periodo de 2024 y pese a una caída del 32 por ciento en los homicidios durante el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Esto significa que más de seis de cada 10 habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad.

El resultado de julio a septiembre es apenas ligeramente menor al 63.2 por ciento de abril a junio, pero mayor al 61.9 % de enero a marzo y supera también al 59.1 por ciento de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el Instituto.

“Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en septiembre de 2024 (58.6 %); sin embargo, no representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje de junio de 2025 (63.2 %)”, detalló el Inegi en su reporte.

La percepción de inseguridad ha crecido pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 59.5 en septiembre frente a los 86.9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 27 homicidios menos por día.

De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, los homicidios cayeron un 32 por ciento en el primer año de la Presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, periodo en el que van más de 34 mil detenidos por delitos de alto impacto y más de 283 toneladas de droga confiscadas.

La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con el 68.2 por ciento de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 56.7 % de los hombres.

