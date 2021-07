Desde abril de 2020 y aún en la primera quincena de julio de 2021, la recopilación de precios enfrentó el cierre temporal o la limitación de actividades en los establecimientos donde el INEGI cotiza los productos del INPC de manera regular, utilizando para ello los medios electrónicos mencionados. Lo anterior da lugar a un grupo de artículos sin acceso a su precio. El cierre de los establecimientos ha ocurrido durante este periodo de contingencia porque: realizan actividades económicas no esenciales, por otras medidas sanitarias o por voluntad del dueño del negocio. La falta de precios se distribuyó entre todos los genéricos y estadísticamente sólo afectó a aquellos que representan el 0.04% del ponderador del gasto total de la canasta nacional. Estas medidas se apegan a las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales debido a esta contingencia.

2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.33 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 0.72 por ciento quincenal.

El índice de precios subyacente [1] presentó un incremento de 0.31 por ciento quincenal y de 4.64 por ciento anual; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 0.55 por ciento quincenal y 9.24 por ciento anual.

NOTA TÉCNICA

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Primera quincena de julio de 2021

Índice Nacional de Precios al Consumidor

En la primera quincena de julio de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una inflación de 0.37 por ciento con relación a la quincena inmediata anterior. En igual periodo del año pasado se ubicó en 0.36 por ciento.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Variación porcentual quincenal, durante la primera quincena de julio de los años que se indican

En el siguiente cuadro se muestran las variaciones e incidencias durante la primera quincena de julio de este año en el INPC, así como en los subíndices que lo integran.

INPC Y SUS COMPONENTES

Primera quincena de julio de los años que se indican

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.

2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.

3/ Incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.

4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.

Inflación por componentes

La variación en la primera quincena de julio de los índices subyacente y no subyacente fue de 0.31 y de 0.55 por ciento, respectivamente. Los datos comparables para el mismo periodo de 2020 fueron de 0.25 y de 0.69 por ciento.

ÍNDICES DE PRECIOS SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

Variación porcentual quincenal, durante la primera quincena de julio de los años que se indican

A continuación, se muestra la serie histórica de la inflación por componentes en variaciones anuales.

INPC Y SUS COMPONENTES

Variación porcentual anual, por quincena de los años que se indican

Ahora se presentan los principales productos genéricos cuyas variaciones de precios al alza y a la baja destacaron por su incidencia sobre la inflación general.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

GENÉRICOS CON MAYOR Y MENOR INCIDENCIA

Primera quincena de julio de 2021

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

En los siguientes cuadros se muestran las entidades federativas y ciudades con la mayor y menor variación de precios en la primera quincena de julio de 2021.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR Y MENOR VARIACIÓN *

Primera quincena de julio de 2021

* Las desagregaciones del INPC sólo tienen valor informativo.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

CIUDADES CON MAYOR Y MENOR VARIACIÓN *

Primera quincena de julio de 2021

* Las desagregaciones del INPC sólo tienen valor informativo.

A continuación se muestran las variaciones de precios del INPC durante la primera quincena de julio de 2021, en función de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), utilizada internacionalmente para los índices de precios al consumidor[2]:

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

Variación porcentual

1/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales, entre otros.

Finalmente, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo[3] registró un incremento quincenal de 0.43 por ciento y de 6.77 por ciento anual; en el mismo periodo de 2020 las cifras correspondientes fueron de 0.47 y de 3.91 por ciento, respectivamente.

Nota al usuario

Como ya se ha informado, dadas las medidas adoptadas por el INEGI ante el estado de emergencia sanitaria originada por el COVID-19, a partir del mes de abril de 2020 y mientras dure esta contingencia, la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) seguirá utilizando medios electrónicos como el internet, correo electrónico, teléfono y otras tecnologías de la información para obtener sus cotizaciones, hasta que sea posible retomar la visita directa a los comercios. Los resultados se darán a conocer de acuerdo con el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional establecido por el Instituto.

Desde abril de 2020 y aún en la primera quincena de julio de 2021, la recopilación de precios enfrentó el cierre temporal o la limitación de actividades en los establecimientos donde el INEGI cotiza los productos del INPC de manera regular, utilizando para ello los medios electrónicos mencionados. Lo anterior da lugar a un grupo de artículos sin acceso a su precio. El cierre de los establecimientos ha ocurrido durante este periodo de contingencia porque: realizan actividades económicas no esenciales, por otras medidas sanitarias o por voluntad del dueño del negocio. La falta de precios se distribuyó entre todos los genéricos y estadísticamente sólo afectó a aquellos que representan el 0.04% del ponderador del gasto total de la canasta nacional. Estas medidas se apegan a las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales debido a esta contingencia.

Nota metodológica

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico que mide, a lo largo del tiempo, la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país. Estas variaciones de precios repercuten directamente en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores. El INPC es un indicador trascendente y de interés general para la sociedad en su conjunto. La tasa de crecimiento del INPC de un periodo a otro permite medir el fenómeno económico conocido como inflación.

Las características metodológicas del INPC son:

· Periodo de referencia

El periodo de referencia del INPC es la segunda quincena de julio de 2018=100. A partir de este periodo se efectúan las comparaciones de los precios, por lo que se le denomina periodo base.

· Canasta de bienes y servicios

La canasta está integrada por una muestra de alrededor de 120 mil productos y servicios específicos, agrupados en 299 genéricos[4], con lo cual se alcanza una cobertura de 91 ramas de actividad económica, correspondientes a los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios. La canasta del INPC con base en 2018 se construyó con la información de los gastos de consumo de los hogares que proporcionó la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engasto) 2012 y 2013.

· Estructura de ponderación

Define la participación del gasto de un bien o servicio en la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país. La suma del total de ponderaciones de la canasta es igual a 1. Para considerar un genérico en la canasta de bienes y servicios del INPC su ponderación debe ser igual o mayor a 0.01 por ciento. La estructura de las ponderaciones se construyó con información de la Engasto 2012 y 2013 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014. El alcance de los ponderadores es de los hogares a nivel nacional.

· Muestreo de puntos de venta

Los puntos de venta son las unidades económicas o establecimientos donde los investigadores de precios cotizan los precios de los productos específicos de la canasta del INPC. Para el INPC 2018 fueron seleccionados a través de un esquema de muestreo probabilístico, en el caso de 248 genéricos, y un muestreo no probabilístico para los 51 genéricos restantes. En este último caso se consideran los genéricos cuyas tarifas son autorizadas o reguladas por el gobierno, sólo existe uno o pocos oferentes de los servicios, no se cuenta con un marco de muestreo u otros genéricos cuyo precio es muy semejante, por lo que no es necesario aplicar un muestreo probabilístico.

· Cobertura geográfica de las cotizaciones

Las cotizaciones de precios se realizan en una muestra de establecimientos ubicados en 55 áreas geográficas de las 32 entidades federativas del país. Se cotizan en promedio 159,500 precios cada quincena de los productos y servicios específicos de los 299 genéricos. Las cotizaciones de alimentos se realizan por lo menos dos veces durante la quincena que se reporta, para el resto de los productos se obtienen por lo menos una vez en dicho periodo.

· Cálculo del INPC

El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 20-Bis, fracción V, establece que el INPC se calculará utilizando la fórmula de Laspeyres. El cálculo se realiza en dos etapas, en la primera se calculan los índices elementales por genérico y área geográfica, mediante un Índice de Jevons y en la segunda etapa se calculan los índices de precios de nivel superior con el Índice de Laspeyres.

· Publicación de resultados

El cálculo y divulgación del INPC se hace quincenal y mensualmente; se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, o el día hábil anterior en caso de que estas fechas sean sábado, domingo o día festivo. El día 25 de cada mes se publica el cálculo de la primera quincena del mes, y el día 10 se difunde el índice que corresponde al dato mensual y a la segunda quincena del mes anterior. Por internet se difunden en la página del INEGI, un día antes de su publicación en el Diario Oficial, junto con un Comunicado de prensa.

Herramientas de análisis

El INEGI lo invita a conocer y hacer uso de las herramientas para el análisis y entendimiento de los índices nacionales de precios, disponibles en el apartado Herramientas dentro del apartado Índice Nacional de Precios al Consumidor de su página web: https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/default.html#Herramientas

· Calculadora de inflación. Permite calcular la tasa de inflación de un Índice de Precios, en un intervalo de tiempo. Calcula dos tipos de tasas de inflación porcentuales: la implícita entre cualquiera de dos fechas, y la tasa de inflación porcentual promedio en un período.

· Caleidoscopio. Muestra la forma en que los consumidores, en promedio, distribuyen su gasto en 8 grupos y 36 subgrupos, así como, las variaciones en los precios de los mismos.

· Mapa de precios. Es una presentación en forma dinámica de las variaciones anualizadas de los precios por ciudad, entidad y región, así como la participación o peso que tienen estos en el INPC.

· Consulta de precios promedio. Permite consultar y exportar el precio promedio mensual de cada producto específico utilizado para el cálculo del INPC.

La información contenida en este documento es generada por el INEGI con base en los Índices de Precios y se da a conocer en la fecha establecida en el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional.

Para mayor detalle del diseño conceptual y metodológico del INPC puede consultar la página del INEGI en internet: https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/, el apartado Documentación. En el mismo enlace se pueden consultar los tabulados de resultados del índice (por agregados geográficos, clasificadores…), series históricas, precios promedio, y las herramientas de análisis del indicador.