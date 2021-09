Indicadores de ocupación y empleocifras oportunas durante agosto de 2021

Cifras originales

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) que levanta el INEGI en todo el país, a continuación se muestran los resultados más relevantes sobre la ocupación y el empleo para agosto de 2021.

Composición de la población de 15 años y más

En el esquema de la ENOEN se considera a la población en edad de trabajar como aquella de quince años en adelante.

Bajo este esquema, los datos indican que 58.2 millones de personas de 15 años y más de edad (que representan una Tasa de Participación de 59.4%) son Población Económicamente Activa (está ocupada o busca estarlo, PEA); dicha cantidad aumentó en 5.2 millones de personas en agosto de este año respecto a la de igual mes de 2020 (53 millones). Por sexo, la tasa de participación de los hombres fue de 76.4% y la de las mujeres de 44.2%; con relación a un año antes, la de los hombres creció 3.6 puntos porcentuales y la de las mujeres 5.2 puntos.

En cuanto a la Población No Económicamente Activa (PNEA), que se dedica al hogar, estudia, está jubilada o pensionada, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades, ésta se ubicó en 39.8 millones de personas (40.6% de la población de 15 años y más), 3.3 millones menos que en agosto de un año antes. De esta categoría, 7.5 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones al respecto, por lo que se constituyen en el sector que eventualmente puede contribuir en el mercado; esta cifra representó una disminución de 3.1 millones de personas con relación a la de agosto del año pasado. En términos relativos, la PNEA disponible representó al 18.8% de la PNEA y para el octavo mes de 2020 al 24.6 por ciento.

Cuadro 1

Población de 15 y más años según condición de actividad económica, de ocupación, disponibilidad para trabajar y sexo, durante agosto

 Condición de actividad económica, de ocupación, de disponibilidad para trabajar y sexo Agosto Diferencia 2021-2020 Agosto Diferencia 2021-2020 2020 2021 2020 2021 Absolutos Relativos Total 96,089,322 97,956,104 1,866,782 100.0 100.0 Población económicamente activa (PEA) a/ 52,967,572 58,178,003 5,210,431 55.1 59.4 4.3 Ocupada b/ 50,182,798 55,661,037 5,478,239 94.7 95.7 0.9 Desocupada b/ 2,784,774 2,516,966 -267,808 5.3 4.3 -0.9 Población no económicamente activa (PNEA) a/ 43,121,750 39,778,101 -3,343,649 44.9 40.6 -4.3 Disponible */ c/ 10,591,612 7,496,438 -3,095,174 24.6 18.8 -5.7 No disponible c/ 32,530,138 32,281,663 -248,475 75.4 81.2 5.7 Hombres 45,760,703 46,230,165 469,462 100.0 100.0 Población económicamente activa (PEA) a/ 33,329,947 35,319,758 1,989,811 72.8 76.4 3.6 Ocupada b/ 31,555,941 33,825,418 2,269,477 94.7 95.8 1.1 Desocupada b/ 1,774,006 1,494,340 -279,666 5.3 4.2 -1.1 Población no económicamente activa (PNEA) a/ 12,430,756 10,910,407 -1,520,349 27.2 23.6 -3.6 Disponible */ c/ 4,228,155 2,829,874 -1,398,281 34.0 25.9 -8.1 No disponible c/ 8,202,601 8,080,533 -122,068 66.0 74.1 8.1 Mujeres 50,328,619 51,725,939 1,397,320 100.0 100.0 Población económicamente activa (PEA) a/ 19,637,625 22,858,245 3,220,620 39.0 44.2 5.2 Ocupada b/ 18,626,857 21,835,619 3,208,762 94.9 95.5 0.7 Desocupada b/ 1,010,768 1,022,626 11,858 5.1 4.5 -0.7 Población no económicamente activa (PNEA) a/ 30,690,994 28,867,694 -1,823,300 61.0 55.8 -5.2 Disponible */ c/ 6,363,457 4,666,564 -1,696,893 20.7 16.2 -4.6 No disponible c/ 24,327,537 24,201,130 -126,407 79.3 83.8 4.6

*/ Para la ENOEN, en este rubro se clasifican a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con necesidad o deseos de trabajar, las cuales eran clasificadas en la ENOE en el rubro “Otros” de la Población No Económicamente Activa No Disponible. La razón de este cambio es debido a que, por la pandemia y el cierre de las empresas y negocios en actividades no esenciales, técnicamente dicha población quedó fuera de la fuerza de trabajo al perder el vínculo con la unidad empleadora, muchos de los cuales retornarán a su trabajo una vez que se reactiven las actividades; por lo anterior, conceptualmente es pertinente darles un tratamiento de “personas disponibles para trabajar sin posibilidades de búsqueda de trabajo”, que dejarlos en una categoría residual entre las personas no disponibles para trabajar. Ver documento de Diseño conceptual de la ENOEN, sección 3.6.

a/ El valor relativo está referido a la población de 15 años y más.

b/ Valor relativo, porcentaje respecto a la PEA.

c/ El valor relativo está referido a la PNEA.

Fuente: INEGI.

En particular, en el ámbito urbano[12] de alta densidad de población, conformado por 32 ciudades de más de 100 mil habitantes la Tasa de Participación (población económicamente activa como porcentaje de la población de 15 años y más de edad) se ubicó en 60.5 por ciento.

Cuadro 2

Población de 15 y más años por sexo según condición de actividad económica,

de ocupación y disponibilidad para trabajar para el agregado de 32 ciudades

durante agosto de 2021

 Condición de actividad económica, de ocupación y de disponibilidad para trabajar Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Absolutos Relativos Población económicamente activa (PEA) a/ 25,630,179 14,805,974 10,824,205 60.5 74.3 48.3 Ocupada b/ 24,139,282 13,943,625 10,195,657 94.2 94.2 94.2 Desocupada b/ 1,490,897 862,349 628,548 5.8 5.8 5.8 Población no económicamente activa (PNEA) a/ 16,733,230 5,126,206 11,607,024 39.5 25.7 51.7 Disponible c/ 2,939,528 1,112,183 1,827,345 17.6 21.7 15.7 No disponible c/ 13,793,702 4,014,023 9,779,679 82.4 78.3 84.3

a/ El valor relativo está referido a la población de 15 años y más.

b/ Valor relativo, porcentaje respecto a la PEA.

c/ El valor relativo está referido a la PNEA.

Fuente: INEGI.

Características de la población ocupada

La población ocupada alcanzó 55.7 millones de personas (95.7% de la PEA) durante agosto de 2021, cifra que significó un incremento de 5.5 millones de personas, ya que en igual mes del año pasado se estableció en 50.2 millones de personas. Por sexo, la ocupación de hombres fue de 33.8 millones, cifra superior en 2.3 millones respecto a la del octavo mes de 2020 y la ocupación de mujeres fue de 21.8 millones, 3.2 millones más, en igual lapso de comparación.

Gráfica 1

Ocupación por sexo durante agosto

 Población ocupada Tasa de ocupación (Millones de personas) (Porcentaje respecto a la PEA)

Fuente: INEGI.

Del total de ocupados, 37.3 millones de personas (67.1%) operan como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, cifra mayor en

3 millones de personas en su comparación anual; 12.9 millones (23.1%) trabajan de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados; éstos aumentaron en 1.6 millones de personas. Por su parte, 2.9 millones (5.2%) son patrones o empleadores, cifra que se elevó en 551 mil, y finalmente 2.6 millones de personas se desempeñan en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un acuerdo de remuneración monetaria (4.7%), dato superior en 290 mil personas frente a las del octavo mes de 2020.

Gráfica 2

Población ocupada según su posición durante agosto

(Porcentaje)

Nota: Los porcentajes resultan de considerar los Indicadores de Ocupación y Empleo con todos sus decimales, razón por la cual las sumas de los componentes a un decimal pueden no dar 100.

Fuente: INEGI.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios se concentraron 24 millones de personas (43.1% del total), en el comercio 11 millones (19.8%), en la industria manufacturera 8.9 millones (16%), en las actividades agropecuarias 6.8 millones (12.2%), en la construcción 4.3 millones (7.7%), en “otras actividades económicas” (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas) 369 mil personas (0.7%) y 362 mil (0.7%) no especificó su actividad. En comparación con igual mes del año pasado, la población ocupada con mayor incremento fue en el comercio con 1.7 millones de personas, le siguieron en restaurantes y servicios de alojamiento con 1.1 millones y en los servicios profesionales, financieros y corporativos con cerca de 1 millón de personas.

Cuadro 3

Población ocupada según condición de actividad económica durante agosto

 Características de la ocupación según condición Agosto Diferencia 2021-2020 Agosto Diferencia 2021-2020 2020 2021 2020 2021 Absolutos Relativos a/ Posición en la ocupación 50,182,798 55,661,037 5,478,239 100.0 100.0 Trabajadores subordinados y remunerados 34,316,097 37,346,533 3,030,436 68.4 67.1 -1.3 Empleadores 2,316,453 2,867,047 550,594 4.6 5.2 0.5 Trabajadores por cuenta propia 11,243,699 12,850,588 1,606,889 22.4 23.1 0.7 Trabajadores no remunerados 2,306,549 2,596,869 290,320 4.6 4.7 0.1 Sector de actividad económica 50,182,798 55,661,037 5,478,239 100.0 100.0 Primario 7,112,620 6,767,481 -345,139 14.2 12.2 -2.0 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 7,112,620 6,767,481 -345,139 14.2 12.2 -2.0 Secundario 13,034,429 13,514,147 479,718 26.0 24.3 -1.7 Industria extractiva y de la electricidad 347,728 369,375 21,647 0.7 0.7 0.0 Industria manufacturera 8,405,908 8,880,787 474,879 16.8 16.0 -0.8 Construcción 4,280,793 4,263,985 -16,808 8.5 7.7 -0.9 Terciario 29,735,975 35,016,971 5,280,996 59.3 62.9 3.7 Comercio 9,276,540 11,007,489 1,730,949 18.5 19.8 1.3 Restaurantes y servicios de alojamiento 3,267,735 4,396,795 1,129,060 6.5 7.9 1.4 Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 2,562,540 2,923,172 360,632 5.1 5.3 0.1 Servicios profesionales, financieros y corporativos 3,333,977 4,299,473 965,496 6.6 7.7 1.1 Servicios sociales 4,048,312 4,708,138 659,826 8.1 8.5 0.4 Servicios diversos 4,743,423 5,445,592 702,169 9.5 9.8 0.3 Gobierno y organismos internacionales 2,503,448 2,236,312 -267,136 5.0 4.0 -1.0 No especificado 299,774 362,438 62,664 0.6 0.7 0.1 Nivel de ingresos 50,182,798 55,661,037 5,478,239 100.0 100.0 Hasta un salario mínimo 12,095,996 13,933,515 1,837,519 24.1 25.0 0.9 Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 16,379,050 19,272,095 2,893,045 32.6 34.6 2.0 Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 7,678,326 7,450,418 -227,908 15.3 13.4 -1.9 Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 3,229,762 3,533,017 303,255 6.4 6.3 -0.1 Más de 5 salarios mínimos 1,273,805 1,327,484 53,679 2.5 2.4 -0.2 No recibe ingresos 3,380,831 3,496,067 115,236 6.7 6.3 -0.5 No especificado 6,145,028 6,648,441 503,413 12.2 11.9 -0.3 Duración de la jornada de trabajo 50,182,798 55,661,037 5,478,239 100.0 100.0 Ausentes temporales con vínculo laboral 2,552,937 2,238,931 -314,006 5.1 4.0 -1.1 Menos de 15 horas 3,555,905 3,576,894 20,989 7.1 6.4 -0.7 De 15 a 34 horas 9,112,768 9,201,587 88,819 18.2 16.5 -1.6 De 35 a 48 horas 22,559,841 25,400,607 2,840,766 45.0 45.6 0.7 Más de 48 horas 12,020,975 14,681,152 2,660,177 24.0 26.4 2.4 No especificado 380,372 561,866 181,494 0.8 1.0 0.3 Ámbito y tamaño de la unidad económica 50,182,798 55,661,037 5,478,239 100.0 100.0 Ámbito agropecuario 7,112,620 6,767,481 -345,139 14.2 12.2 -2.0 Ámbito no agropecuario 40,910,950 46,201,593 5,290,643 81.5 83.0 1.5 Micronegocios 19,515,857 23,064,774 3,548,917 38.9 41.4 2.5 Pequeños establecimientos 7,178,753 8,290,067 1,111,314 14.3 14.9 0.6 Medianos establecimientos 5,066,670 5,146,225 79,555 10.1 9.2 -0.9 Grandes establecimientos 4,460,505 4,999,484 538,979 8.9 9.0 0.1 Gobierno 2,503,448 2,236,312 -267,136 5.0 4.0 -1.0 Otros 2,185,717 2,464,731 279,014 4.4 4.4 0.1 No especificado 2,159,228 2,691,963 532,735 4.3 4.8 0.5

a/ Porcentaje respecto a la población ocupada.

Fuente: INEGI.

En el siguiente cuadro se muestra la población ocupada como porcentaje de la población económicamente activa por entidad federativa para agosto de 2021.

Cuadro 4

Tasa de ocupación por entidad federativa durante agosto

(Porcentaje respecto a la PEA)

 Entidad federativa 2020 2021 Entidad federativa 2020 2021 Aguascalientes 92.8 95.6 Morelos 96.9 97.5 Baja California 97.0 96.6 Nayarit 95.5 96.1 Baja California Sur 92.5 96.1 Nuevo León 94.1 94.7 Campeche 97.5 97.1 Oaxaca 97.4 98.5 Coahuila de Zaragoza 92.9 95.1 Puebla 96.8 95.1 Colima 95.8 95.6 Querétaro 93.2 94.3 Chiapas 96.9 96.5 Quintana Roo 91.7 95.0 Chihuahua 95.2 97.3 San Luis Potosí 96.4 95.6 Ciudad de México 92.1 92.9 Sinaloa 96.3 96.5 Durango 94.7 95.8 Sonora 93.3 94.9 Guanajuato 92.1 95.5 Tabasco 92.0 93.6 Guerrero 96.5 99.0 Tamaulipas 96.0 96.6 Hidalgo 96.3 96.7 Tlaxcala 93.0 95.2 Jalisco 94.5 97.0 Veracruz de Ignacio de la Llave 97.9 96.4 Estado de México 92.5 93.7 */ Yucatán 95.0 97.5 Michoacán de Ocampo 96.7 98.4 Zacatecas 97.3 95.6

*/ En cumplimiento a lo ordenado por el Ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acuerdo de fecha 9 de julio de 2021 dictado en el incidente de suspensión derivado de la Controversia Constitucional 78/2021, la cifra poblacional correspondiente al Estado de México se construye aplicando las proyecciones de población empleadas con anterioridad a la concesión de la suspensión.

Fuente: INEGI.

Indicadores de la población subocupada

La información de la ENOEN para agosto del presente año muestra que la población subocupada, medida como aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual les demanda fue de 7.2 millones de personas, cantidad inferior en 1.2 millones de personas frente a la del mismo mes de 2020. La tasa correspondiente fue de 13% de la población ocupada, porcentaje menor que el 16.9% de agosto de un año antes.

Por sexo, la tasa de subocupación en los hombres fue de 13.2% y la de las mujeres de 12.8% en el mes de referencia.

Gráfica 3

Subocupación durante agosto

 Población subocupada Tasa de subocupación (Millones de personas) (Porcentaje respecto a la PO)

Fuente: INEGI.

Según su posición en la ocupación, la población subocupada durante el mes en cuestión se concentró en los trabajadores subordinados y remunerados con el 48.7%, con un descenso de 4.2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2020 y los trabajadores por cuenta propia representaron el 40.1%, con un alza de 3.2 puntos porcentuales en igual periodo.

Cuadro 5

Población subocupada según posición en la ocupación, durante agosto

Posición en la ocupación Agosto Diferencia 2021-2020 Agosto Diferencia 2021-2020 2020 2021 2020 2021 Absolutos Relativos a/ Total 8,461,649 7,243,874 -1,217,775 100.0 100.0 Trabajadores subordinados y remunerados 4,472,323 3,527,391 -944,932 52.9 48.7 -4.2 Empleadores 522,294 463,769 -58,525 6.2 6.4 0.2 Trabajadores por cuenta propia 3,123,895 2,905,721 -218,174 36.9 40.1 3.2 Trabajadores no remunerados 343,137 346,993 3,856 4.1 4.8 0.7

a/ Porcentaje respecto a la población subocupada.

Fuente: INEGI.

Para el agregado urbano de 32 ciudades, la tasa de subocupación fue de 14.1% de la población ocupada en el octavo mes de 2021.

Informalidad laboral

La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Así, se incluye -además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas. Ésta se ubicó en 31.4 millones de personas en el mes en cuestión y la tasa correspondiente, la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), fue de 56.4% de la población ocupada, proporción superior en 1.4 puntos porcentuales a la de agosto del año pasado.

Gráfica 4

Tasa de informalidad laboral 1 por sexo durante agosto

(Porcentaje respecto a la PO)

Fuente: INEGI.

Para el agregado de 32 ciudades, la TIL1 se situó en 45.5% durante el mes de referencia.

Por otra parte, la ocupación en el sector informal considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación. Dicha población fue de 16 millones de personas y como proporción de la población ocupada

-Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (TOSI1)- significó 28.8%, tasa superior en 1.8 puntos porcentuales a la de agosto de un año antes.

Gráfica 5

Tasa de ocupación en el sector informal 1 por sexo durante agosto

(Porcentaje respecto a la PO)

Fuente: INEGI.

Cuadro 6

Población ocupada por sexo según condición de informalidad, durante agosto de 2021

 Condición de informalidad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Absolutos Relativos a/ Total 55,661,037 33,825,418 21,835,619 100.0 100.0 100.0 Ocupación formal 24,292,727 14,565,354 9,727,373 43.6 43.1 44.5 Ocupación informal 31,368,310 19,260,064 12,108,246 56.4 56.9 55.5 Sector informal 16,049,050 9,644,302 6,404,748 28.8 28.5 29.3 Fuera del sector informal 15,319,260 9,615,762 5,703,498 27.5 28.4 26.1

a/ Porcentaje respecto a la población ocupada.

Fuente: INEGI.

La TOSI1 urbana fue de 28.1% en el octavo mes de 2021.

Indicadores de la población desocupada

A nivel nacional, la población desocupada, la cual considera a la población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo, se situó en 2.5 millones de personas, cantidad menor en 268 mil frente a la del mismo mes de 2020 y representó una tasa de 4.3% de la PEA, tasa inferior en 0.9 puntos porcentuales a la de agosto

del año pasado.

Por sexo, la población desocupada masculina en el octavo mes de 2020 y agosto de 2021 se ubicó en 1.8 y 1.5 millones de personas, respectivamente (con un descenso de 280 mil) y la femenina se mantuvo en 1 millón de personas. En el mes de referencia la TD en los hombres se estableció en 4.2% y en las mujeres en 4.5 por ciento.

Gráfica 6

Desocupación por sexo durante agosto

 Población desocupada Tasa de desocupación (Millones de personas) (Porcentaje respecto a la PEA)

Fuente: INEGI.

En agosto del año en curso, un 11.8% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 88.2 por ciento.

Según la edad de los desocupados, el grupo de 25 a 44 años concentró la mayor población desocupada con el 45.4%, participación que se redujo en 4.4 puntos porcentuales respecto a igual mes de un año antes; y el grupo de 15 a 24 años incorporó al 30.8% de los desempleados, con un incremento de 4 puntos porcentuales con relación al octavo mes de 2020.

De acuerdo con la duración del desempleo, en el mes en cuestión el 22.2% de las personas desocupadas buscó un empleo por más de 3 meses, un año antes fue de 21.5%; el 30.6% duró desempleada más de 1 mes y hasta 3 meses, y el 40.5% permaneció en la búsqueda de un empleo hasta por 1 mes.

Cuadro 7

Población desocupada según grupos de edad y duración de la desocupación,

durante agosto

Grupos de edad y duración de la desocupación Agosto Diferencia 2021-2020 Agosto Diferencia 2021-2020 2020 2021 2020 2021 Absolutos Relativos a/ Grupos de edad 2,784,774 2,516,966 -267,808 100.0 100.0 De 15 a 24 años 745,223 774,059 28,836 26.8 30.8 4.0 De 25 a 44 años 1,388,044 1,143,083 -244,961 49.8 45.4 -4.4 De 45 a 64 años 592,682 542,662 -50,020 21.3 21.6 0.3 De 65 años y más 55,975 56,915 940 2.0 2.3 0.3 No especificado 2,850 247 -2,603 0.1 0.0 -0.1 Duración de la Desocupación 2,784,774 2,516,966 -267,808 100.0 100.0 Hasta 1 mes 1,044,360 1,018,773 -25,587 37.5 40.5 3.0 Más de 1 mes hasta 3 meses 904,124 770,481 -133,643 32.5 30.6 -1.9 Más de 3 meses hasta 6 meses 494,390 199,014 -295,376 17.8 7.9 -9.8 Más de 6 meses hasta 1 año 84,560 188,580 104,020 3.0 7.5 4.5 Más de 1 año 18,432 171,111 152,679 0.7 6.8 6.1 No especificado 238,908 169,007 -69,901 8.6 6.7 -1.9

a/ Porcentaje respecto a la población desocupada.

Fuente: INEGI.

En particular, al considerar solamente el agregado urbano de 32 ciudades del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado, la desocupación se ubicó en 1.5 millones de personas, que representan una TD Urbana de 5.8% para agosto de este año.

Cuadro 8

Tasa de desocupación por agregación según sexo,

durante agosto de 2021

(Porcentaje respecto a la PEA)

Tasas según sexo Nacional Agregado urbano de 32 ciudades Tasa de desocupación (TD) 4.3 5.8 TD Hombres 4.2 5.8 TD Mujeres 4.5 5.8

Nota: Las diferencias en puntos porcentuales resultan de considerar los indicadores con todos sus decimales.

Fuente: INEGI.

Tasas complementarias

Con el fin de proporcionar a los usuarios mayores elementos que apoyen el análisis de las características del mercado laboral de nuestro país, el INEGI genera mensualmente un conjunto de indicadores complementarios sobre la calidad de inserción en el mercado laboral, tomando en cuenta distintos aspectos que van más allá de las mediciones tradicionales y que recogen la heterogeneidad de circunstancias que se presentan específicamente en México. Es importante subrayar que el resultado de estas tasas no es sumable a lo que se desprende de otras, ya que un mismo grupo o segmento poblacional puede estar presente en más de una de ellas y porque no todos los porcentajes que a continuación se mencionan quedan referidos al mismo denominador.

La Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación considera a la población desocupada y la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana, no importando si estos ocupados con menos de 15 horas que se añaden se hayan comportado o no como buscadores de empleo. Ésta se situó en 10.5% respecto a la PEA en agosto de 2021, tasa inferior a la de 12% de igual mes del año pasado.

La Tasa de Presión General incluye además de los desocupados, a los ocupados que buscan empleo, por lo que da una medida global de la competencia por plazas de trabajo conformada no sólo por los que quieren trabajar sino por los que teniendo un empleo quieren cambiarlo o también los que buscan otro más para tener un segundo trabajo. Ésta se ubicó en 8.2% de la PEA en el octavo mes del presente año y significó un descenso frente a la de 8.4% en el mismo mes de 2020.

La Tasa de Trabajo Asalariado representa a la población que percibe de la unidad económica para la que trabaja un sueldo, salario o jornal, por las actividades realizadas. La tasa fue de 64.1% de la población ocupada en agosto del año en curso, registrando una reducción respecto a la de 65.5% de un año antes.

Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación . Éste es un indicador de condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos y resulta particularmente sensible en las áreas rurales del país. Incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos. El indicador se calcula como porcentaje de la población ocupada. La tasa se estableció en 24.5% en el mes de referencia.

Cuadro 9

Tasas complementarias de ocupación y desocupación por agregación

durante agosto

(Porcentajes)

 Tasas Nacional Agregado urbano de 32 ciudades 2020 2021 2020 2021 Tasa de Participación1/ 55.1 59.4 54.6 60.5 Tasa de Desocupación2/ 5.3 4.3 6.9 5.8 TD Hombres 5.3 4.2 7.4 5.8 TD Mujeres 5.1 4.5 6.2 5.8 Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación2/ 12.0 10.5 13.0 11.7 Tasa de Presión General2/ 8.4 8.2 10.0 10.4 Tasa de Trabajo Asalariado3/ 65.5 64.1 72.4 69.7 Tasa de Subocupación3/ 16.9 13.0 19.1 14.1 Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación 3/ 4/ 24.5 21.9 Tasa de Informalidad Laboral 13/ 55.0 56.4 43.0 45.5 Tasa de Ocupación en el Sector Informal 13/ 27.0 28.8 26.4 28.1

1/ Población Económicamente Activa como porcentaje de la Población de 15 años y más.

2/ Porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa.

3/ Porcentaje respecto a la Población Ocupada.

4/ Se omite la comparación con 2020 por el cambio en los niveles del salario mínimo.

Fuente: INEGI.

Cifras desestacionalizadas

No obstante que aún no se cuenta con las series de datos absolutos que se obtienen de las nuevas estimaciones de población a la luz de los resultados del Marco de Muestreo de Viviendas del INEGI, con el fin de dar continuidad al seguimiento del comportamiento de la ocupación y el empleo mediante las series ajustadas por estacionalidad, se mantuvo el ajuste de dichas series dado que éstas se presentan en términos relativos (porcentajes) y que no muestran diferencias significativas respecto a los porcentajes que se venían presentando anteriormente. Cabe señalar que estas series tienen carácter preliminar y se irán sustituyendo las cifras de manera gradual conforme se vayan teniendo los nuevos datos absolutos.

A continuación se presentan los indicadores relevantes de ocupación y desocupación tanto a nivel nacional como para el agregado de 32 áreas urbanas con cifras ajustadas estacionalmente.

Cuadro 10

Indicadores de ocupación y desocupación según agregación

durante agosto de 2021

Cifras desestacionalizadas

 Tasas según agregación Porcentaje Diferencia en puntos porcentuales respecto a: Mes inmediato anterior Igual mes del año anterior Nacional Tasa de Participación1/ 59.1 -0.5 4.3 Tasa de Ocupación2/ 95.9 0.0 0.9 Tasa de Subocupación3/ 12.9 0.2 -3.8 Tasa de Desocupación2/ 4.1 0.0 -0.9 TD Hombres 4.0 -0.1 -1.1 TD Mujeres 4.0 -0.1 -0.6 Tasa de Informalidad Laboral 13/ 56.3 0.0 1.4 Tasa de Ocupación en el Sector Informal 13/ 29.0 0.2 1.9 Agregado urbano de 32 ciudades Tasa de Participación1/ 60.3 -0.3 5.8 Tasa de Ocupación2/ 94.7 0.2 1.0 Tasa de Subocupación3/ 13.8 0.8 -4.8 Tasa de Desocupación2/ 5.3 -0.2 -1.0 TD Hombres 5.2 -0.1 -1.4 TD Mujeres 5.2 -0.4 -0.3 Tasa de Informalidad Laboral 13/ 46.2 0.1 2.6 Tasa de Ocupación en el Sector Informal 13/ 28.2 -0.1 1.7

Nota: Las diferencias en puntos porcentuales resultan de considerar los indicadores con todos sus decimales.

1/ Población Económicamente Activa como porcentaje de la Población de 15 años y más.

2/ Porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa.

3/ Porcentaje respecto a la Población Ocupada.

Fuente: INEGI.

Gráfica 7

Tasas de ocupación y desocupación al mes de agosto de 2021

Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo

(Porcentajes)

 Nacional Agregado Urbano de 32 Ciudades Tasa de Participación

(Porcentaje de la población de 15 y más años) Tasa de Subocupación

(Porcentaje de la población ocupada) Tasa de Desocupación

(Porcentaje de la PEA) Nacional Agregado Urbano de 32 Ciudades Tasa de Informalidad Laboral 1

(Porcentaje de la población ocupada) Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1

(Porcentaje de la población ocupada)

Fuente: INEGI.

Nota al usuario

En las encuestas en hogares los datos absolutos se ajustan invariablemente a estimaciones de población, no sólo con la finalidad de tener un referente poblacional en períodos intercensales, sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los esquemas de muestreo probabilístico de estas encuestas, lo que facilita las comparaciones en el tiempo.

Derivado de la actualización en las estimaciones trimestrales de población que genera el Marco de Muestreo de Viviendas del INEGI, las cifras de la ENOEN que ahora se presentan para agosto de 2020 y agosto de 2021 se construyeron a partir de la nueva estimación de población realizada por el INEGI, dejando así de utilizar las proyecciones de población anteriores.

El INEGI actualizará de manera gradual la serie histórica de información.

Nota metodológica

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) mantiene el mismo diseño conceptual, estadístico y metodológico que la ENOE tradicional, pero su muestra se conformó de un 88.5% de entrevistas cara a cara y de un 11.5% de entrevistas telefónicas efectivas.

La ENOEN responde a la necesidad de retornar de manera paulatina al levantamiento regular de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y dar continuidad a la generación de la información sobre las características y condiciones de la población vinculada al mercado laboral.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición se aplica a los miembros del hogar de una vivienda seleccionada por medio de técnicas de muestreo.

El esquema de muestreo es probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados; tiene como unidad última de selección las viviendas particulares y como unidad de observación a las personas.

Una vez que una vivienda ha sido seleccionada se le vuelve a visitar cada tres meses hasta completar un total de cinco visitas. Llegado a este punto todo el grupo de viviendas que completó ese ciclo es sustituido por otro grupo que inicia su propio ciclo. A estos grupos de viviendas según el número de visitas que han tenido se les denomina paneles de muestra y en cada momento en campo hay cinco paneles, es decir cinco grupos de viviendas que se encuentran por entrar ya sea en su primera, segunda, tercera, cuarta o quinta visita. Así, siempre hay una quinta parte de la muestra que es totalmente nueva en tanto que las otras cuatro quintas partes ya habían sido visitadas tres meses atrás. Este esquema permite darle a la muestra una combinación de estabilidad y renovación al tiempo que favorece a los investigadores especializados tanto en la temática laboral como demográfica rastrear los cambios que han tenido los hogares a lo largo del tiempo que permanecieron en la muestra (estudios longitudinales).

El hecho de que cada vivienda tenga una probabilidad de selección se traduce en que todos sus residentes son representativos de otros muchos en su área de residencia (dominio de muestra) tanto en sus características sociodemográficas como socioeconómicas, de modo que los resultados obtenidos se generalizan para toda la población que representan, lo cual se hace mediante los denominados factores de expansión, que son el inverso de las probabilidades de selección de las viviendas. Cada factor de expansión toma pues en cuenta el estrato socioeconómico y el ámbito geográfico que corresponde a la vivienda seleccionada.

El diseño muestral de la ENOEN es probabilístico por lo que sus resultados se generalizan a la población objeto de estudio. A su vez, la muestra se obtiene en dos etapas, a partir de un marco de muestreo de conglomerados estratificados.

Los resultados mostrados en la nota técnica se ajustan a una estimación de población elaborada por el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas[13], [14].

La encuesta proporciona información preliminar mensual con un tercio de la muestra trimestral; ese tercio permite presentar el dato nacional y el del agregado de áreas urbanas, de modo que puedan contrastarse para uno y otro ámbito los niveles que respectivamente presentan la desocupación y la subocupación.

En el calendario de difusión del INEGI -disponible en su página de Internet- se indica en qué fecha será proporcionada la información mensual.

En el plano conceptual, la ENOEN toma en cuenta los criterios que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propone dentro del marco general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que permite delimitar con mayor claridad a la población ocupada y a la desocupada, además de facilitar la comparabilidad internacional de las cifras de ocupación y empleo. La ENOEN asimismo incorpora el marco conceptual de la OIT y las recomendaciones del Grupo de Delhi relativas a la medición de la ocupación en el Sector Informal. La encuesta está diseñada para identificar sin confundir los conceptos de desocupación, subocupación e informalidad, así como para tomar en cuenta y darles un lugar específico a aquellas otras personas que no presionan activamente en el mercado laboral porque ellas mismas consideran que ya no tienen oportunidad alguna de competir en él (mujeres que por dedicarse al hogar no han acumulado experiencia laboral, personas maduras y de la tercera edad, etc.).

Por otra parte, es importante destacar que la mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten cada año, y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre.

En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica al no poder comparar, adecuadamente, un determinado mes con el inmediato anterior.

Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico de su evolución ya que permite identificar la posible dirección de los movimientos que pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo.

Las series originales se ajustan estacionalmente mediante el paquete estadístico X‑13ARIMA‑SEATS. Para conocer la metodología se sugiere consultar la siguiente liga:

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825099060

Asimismo, las especificaciones de los modelos utilizados para realizar el ajuste estacional están disponibles en el Banco de Información Económica, seleccionando el icono de información correspondiente a las “series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo” de las Tasas de ocupación, desocupación y subocupación (resultados mensuales de la ENOE, 15 años y más).

La información contenida en este documento es generada por el INEGI con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición y se da a conocer en la fecha establecida en el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional.

La información de la ENOEN puede consultarse en la siguiente dirección de internet: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

