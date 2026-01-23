18 C
San Luis Potosí
Incendio en maquiladora de Matamoros, Tamaulipas, deja tres bomberos muertos

viernes, enero 23, 2026

La madrugada de este viernes 23 de enero de 2026 se registró un incendio en la empresa maquiladora Spellman de Matamoros, Tamaulipas

Un incendio en una maquiladora ubicada en Ciudad Industrial de Matamoros, Tamaulipas, dejó al menos tres bomberos muertos.

El siniestro ocurrió aproximadamente a la 01:00 h de este viernes 23 de enero de 2026 en la empresa maquiladora Spellman.

Por medio de un mensaje en redes sociales, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas indicó que las llamas se originaron debido a un corto circuito al interior de las instalaciones de la maquiladora, lo que provocó una fuerte movilización por parte de servicios de emergencias y corporaciones policiacas..

“Durante las labores de atención, elementos de emergencia fueron trasladados para recibir atención médica debido al colapso de una estructura”, indicó la autoridad estatal mediante un comunicado en redes sociales.

El incendio de la maquiladora en Matamoros fue controlado aproximadamente a las 03:00 h. Por este hecho se confirmó la muerte de tres elementos del cuerpo de bomberos, los cuales fueron identificados como Ángel Acuña, de 20 años de edad; Carlos Emanuel Hernández, de 18; y Osvaldo Cedillo, de 51 años.

Autoridades de la entidad también se reportaron otros dos bomberos con heridas, los cuales fueron trasladados a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Hospital General para recibir atención médica especilizada.

Con información de López-Dóriga Digital

